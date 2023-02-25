好裝修｜拆解Smart Home耗電量謎思！實測智能家電VS傳統家電

智能家居為日常生活帶來不少方便，但不時有新聞報道指智能家居的裝置會24小時耗電，相對於傳統家電耗電量較高，需要用上更多電力，換句話說，電費自然更高。實際上，各式智能家電如遙控器、感應器等裝置，又是否比傳統家電耗電量較高？今回讓裝修佬逐一為你拆解，Smart Home的耗電量到底是不是比傳統家電高呢？ 一般來說，智能家居好處多多，便利就是最大的優點，一部手機就可以完全控制家中的電器裝置。無論是控制遙控器，抑或轉換場景模式，甚至是家中的感應器，都可以遙距控制電器的開關功能。 24 小時備用狀態 這些智能家居的電器裝置，就如路由器一樣，24小時都處於備用狀態，有些人質疑它們都是耗電量高的電器裝置，而事實又是否如此呢？裝修佬馬上就為大家實測一下。

實測智能家居裝置 今回先測試一下這款智能家居裝置，包括有一個路由器，連接著很多不同的裝置，當中有轉動場景開關、窗簾掣、光暗掣、漏水感應、紅外線感應、溫度與濕度關關掣等。其中一類是感應器，當有人走過的時候，感應器自然會自動開關，有一類是感應溫度與濕度，也有感應門、電燈與窗簾的關關。另外，有一類是紅外線感應，比如連接冷氣，用作代替遙控器。 這套智能家居裝置耗電量有多少呢？以紅外線裝置為例，紅外線感應器採用乾電模式，一共有四顆，可以用一至兩年才更換。 而濕電用量有多少？如果長開路由器，可以用鉗錶測試耗電量，鉗著拖板電線，夾著中線和火線，感夠測到的流動電流就是12mA，換算出來就是2.6W電。 假設無度電的電費為$1.2 12mA / 1000 x 220V = 2.6W = > $2.5 /月