熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
地產
2023-09-10 20:00:00

好裝修｜拖板故障隨時引發家居危機！即睇5大拖板保養方法

分享：
好裝修｜拖板故障隨時引發家居危機！即睇5大拖板保養方法

好裝修｜拖板故障隨時引發家居危機！即睇5大拖板保養方法

今時今日大家都是「機不離手」！生活上充滿各種電器，由細小的手機，到大型的冷氣機，只靠家中的電掣位供電？肯定是不夠的！一個耐用、多功能的電器拖板就顯得十分重要！但對於每天使用的拖板，你又有多少認識呢？裝修佬馬上為大家拆解拖板常見故障和保養方法！

每天使用的拖板，損壞的機會其實很高，長期忽視下更可能引致起火等家居危機，避免踏入潛藏的死亡陷阱，立即了解以下的基本拖板故障情況：

1.插座接觸不良

插座接觸不良是最常見的拖板故障，插座內部的金屬接觸面可能因為長期使用而積累了污垢或氧化；長時間承受插頭的插拔而亦可能會彎曲或變形，因此影響拖板插座的接觸，容易令到拖板無法通電或電力不穩定。

2.電線損壞

另一熱門故障就是連結拖板的電線損壞，損壞的原因通常是：被壓壞、拉扯、折斷或老化。很多人習慣將拖板的電線擰曲後收納，電線因長時間受到拉扯而損壞，或者是將拖板電線長時間壓在重物下，再加上電線的自然老化，一旦受損就會導致拖板無法通電。

3.拖板使用過載

太多電器同時連接在一個拖板上，而每個拖板的電流負荷是有限度的，若長期超過了插座的電流負荷力，就會導致過載。另一個令拖板過載的原因就是連接的電器功率過大，電流超過了插座的承載能力。當拖板長期承受過大的負荷，就會導致電器拖板過熱、短路或損壞。

拖板使用過載

拖板使用過載

電器拖板日常供電給家中不同類型的電器，一定要小心注意和勤加保養！立即教大家5大保養方法，拖板耐用馬上增加一倍！

五招保養電器拖板：

拖板保養方法｜定期檢查

例行檢查拖板的外觀和功能，確保無損壞、無污垢、無捲線等不良狀態。

拖板保養方法｜保持清潔

用乾布定期清潔拖板的灰塵，可以使用柔軟的乾布或者微濕的布擦拭。

拖板保養方法｜避免過載

注意高功率設備的使用時間，不建議長時間連接高功率的電器設備。

拖板保養方法｜避免潮濕

避免電器拖板受潮或者曝曬在陽光下，以免導致電器拖板損壞。

拖板保養方法｜避免碰撞

避免電器拖板受到碰撞或者摔落，以免導致內部元件損壞。

5大拖板保養方法

5大拖板保養方法

原文網址：https://hkdecoman.com/article/56815

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。

裝修佬網站於 2015 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。

裝修佬 Facebook https://www.facebook.com/hkdecoman

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受