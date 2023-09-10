好裝修｜拖板故障隨時引發家居危機！即睇5大拖板保養方法

今時今日大家都是「機不離手」！生活上充滿各種電器，由細小的手機，到大型的冷氣機，只靠家中的電掣位供電？肯定是不夠的！一個耐用、多功能的電器拖板就顯得十分重要！但對於每天使用的拖板，你又有多少認識呢？裝修佬馬上為大家拆解拖板常見故障和保養方法！

每天使用的拖板，損壞的機會其實很高，長期忽視下更可能引致起火等家居危機，避免踏入潛藏的死亡陷阱，立即了解以下的基本拖板故障情況：

1. 插座接觸不良

插座接觸不良是最常見的拖板故障，插座內部的金屬接觸面可能因為長期使用而積累了污垢或氧化；長時間承受插頭的插拔而亦可能會彎曲或變形，因此影響拖板插座的接觸，容易令到拖板無法通電或電力不穩定。

2. 電線損壞

另一熱門故障就是連結拖板的電線損壞，損壞的原因通常是：被壓壞、拉扯、折斷或老化。很多人習慣將拖板的電線擰曲後收納，電線因長時間受到拉扯而損壞，或者是將拖板電線長時間壓在重物下，再加上電線的自然老化，一旦受損就會導致拖板無法通電。

3. 拖板使用過載

太多電器同時連接在一個拖板上，而每個拖板的電流負荷是有限度的，若長期超過了插座的電流負荷力，就會導致過載。另一個令拖板過載的原因就是連接的電器功率過大，電流超過了插座的承載能力。當拖板長期承受過大的負荷，就會導致電器拖板過熱、短路或損壞。