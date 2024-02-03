好裝修｜通渠秘技一招搞掂 不傷喉管免用通渠水 附10個廁所保養小知識

如果家中的水渠不定期清理，會很容易造成塞渠。無論是廚房，抑或是廁所，廁所內的頭髮、雜物，以致廚房內的廚餘，都會傳出臭味，更會造成塞渠問題。定期通渠是必須的，如果不想每次找通渠師傅，你可以自行處理水渠問題，多數人都會選用通渠水通渠，但原來通渠水容易傷喉管，那應該如何DIY通渠呢？下文將會告訴你自行簡單處理通渠的方法，順道教你10個關於通渠的小知識，讓你們可以安全地自己通渠啦！

10個通渠小知識

1.水喉師傅不建議用通渠水？

一般水喉師傅其實不建議使用通渠水，因為通渠水會和渠內的淤塞物產生化學作用，因為通渠水本身成份是強酸（硫酸）或強鹼，有極強腐蝕性，接觸到水後會再造成高溫，的確可以有助疏通管道、堵塞的下水道等，但若這種高溫一直燙某個接駁位的話，那接駁位就很容易變軟，甚至滲漏。

2. 使用通渠水未必傷喉管？

如果渠內只是輕微淤塞，使用通渠水時，就會通掉它，但若是在完全塞渠的情況下，再使用通渠水，就只有不斷淤塞，也不能通渠，然後喉管內會不停聚集製熱功能或化學作用，那麼喉管就很容易出事。

3. 不用通渠水用甚麼？

除了通渠水，你還可以採用通渠藤，又或者不同級別的通渠泵，這些物理工具都能夠有效地通渠，甚至是洗隔氣，選擇眾多，不一定只使用通渠水。

4. 水喉師傅用甚麼工具？

水喉師傅使用的方法有很多，當中有一種是比較大型而家中不會使用的通渠泵，效力較強，以物理方法來衝破那些渠內的淤塞物。

5. 隔多久需要洗隔氣？

其實，喉路不相同的情況下，也不能確定要多久需要洗隔氣。不過，當有淤塞情況，又或者是傳出臭味的時候，你就可以將隔氣拆出來洗一洗。

6. 如何為座廁更換廁芯？

有些人未必懂得廁所換芯，其實步驟很簡單。你只要在廁所旁邊找到一個曲尺掣，通常在地上，扭一扭這個掣，關掉它；然後直接沖水一次，再逆時針扭水芯出來，換上新的水芯；扭下去，最後再開啟水掣，就完成換芯步驟，而新的水芯只需大概$100就可以了。

7. 廁所曲尺掣太緊又生鏽？

若曲尺掣太緊，又或者生鏽，變得堅固，以致不能扭動，記得不要勉強去扭動它，皆因若你勉強扭動它的話，咸水會隨時不斷湧出。你可以請管理處短暫關掉咸水掣，然後才嘗試能否扭下曲尺掣，如扭到的話就代表沒有問題，但若仍然扭不動，又或者爆掉的話，你就需要馬上找師傅為你更換。

8. 阻隔頭髮免阻塞喉管？

是否需要阻隔頭髮見人見智，因為這視乎喉管的情況。你可以先測試一下，若喉管骯髒或有倒勾，才會勾著頭髮，持續下去便會積累頭髮，形成塞喉管。

9. 水喉維修可DIY？

所有如與水喉有關的東西都是可以DIY的，因為工具少而價錢便宜，而且維修快，某些滲漏問題其實只需$2一卷的水喉膠布就可以完成，請師傅上來解決的話，既花錢又浪費時間。如果遇上緊急情況，更不知三更半夜到哪裡找通渠師傅上來幫忙，即使數千元也未必有人來協助，故自己有少許水喉常識的話也是一件好事。

10. 如何自學水喉維修？

如果你沒有任何根基，但又想自學水喉維修，可以參加裝修學院的DIY水喉班，只需要一日時間，就可以極速學懂水喉漏水維修保養技巧，無論是通渠、換隔氣，抑或是治漏水、更換龍頭、排掣、廁芯，都能一次過親手實習，保證通通學會。