好裝修｜避免家居意外發生！新手父母裝修新居+選購傢俬小貼士

新手父母對於迎接家中新成員，通常都會既興奮、又緊張，多數會重新規劃家居，居住環境的變化有可能令新手父母頭痛，尤其是嬰兒房的設計。到底新居裝修時要如何規劃，才可以住得舒服、保障家居安全，以及避免意外發生呢？今回裝修佬就提醒一眾新手父母，為新居裝修時的5大注意事項，準備有BB的你不妨參考一下啦！

為新居裝修時，首先要了解自己想要怎樣的家居環境，無論是選購傢俬，抑或裝修用料，甚至設計上都是重要規劃，你準備好了嗎？

設計重點（ 1 ）﹕嬰兒房

既然是為了小生命來臨，嬰兒房絕對是新居裝修的重點之一，所以要避免意外發生的話，選料和設計上就需要特別注意。要避免危機，嬰兒房內BB接觸到的傢俬就要選用一些防敏感的物料，以及不含甲醛的用料。

傢俬物料和材質上，最好挑選一些純綿布料或塑膠物品，以免令BB產生皮膚過敏，其中塑膠物料可選用PP、PPEU和PPSU等，基本上不會釋放有害物質，而塑化劑含量不會太高，以免BB出現早熟現象。

甲醛無色無味，但就有一股強烈刺激感，甲醛濃度偏高可能會引起身體不適。在選購嬰兒房傢俬時，還要小心甲醛問題，因為傢俬甲醛含量過高的話，有可能影響BB的腦部發展，甚至引致癌症。

裝修佬建議新手父母為嬰兒房裝修時，盡可能不用夾板或人造木板，也不要用油漆，因為上述都是甲醛的來源之一。最好選用一些天然的素材，比如是原木的裝修材料。裝修後，謹記要多開窗，或者使用空氣淨化機，直到1個月後才正式入住。