宏安鰂魚涌商住項目命名FINNIE 提供90伙｜新盤登場

程德韻指，「FINNIE」預計關鍵日期為2026年5月31日，樓花期長約22個月。該盤名字的意思是「Fostering Inspiration, Newness Nestles In Everywhere每一個細節裏都蘊藏著生活的驚喜和靈感的種子」。在這裡，發掘靈感成為日常，每個角落都有故事，每一天都充滿可能，每一次回家都像是走進一個充滿期待的世界；項目亦屬集團旗下《The Met.》系列的最新力作。

港島區有全新盤登場！宏安地產(1243)旗下鰂魚涌芬尼街9號商住發展項目今日(18日)正式命名為「FINNIE」，提供90個住宅單位。宏安地產執行董事程德韻表示，現時項目銷售中心及示範單位的工程已接近尾聲，正積極進行銷售籌備工作。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，該盤鄰近英皇道及港鐵站，步行至港鐵鰂魚涌站 B出口僅需約15秒步程，步行前往太古坊只需約3分鐘；附近亦設有電車站及多條巴士路線，住戶生活相當便捷。

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟說，「FINNIE」周邊配套設施豐富，民生店舖眾多；且位於14小學校網區，周邊擁有眾多知名學校，如北角官立小學、香港嘉諾撒學校、太古小學、丹拿山循道學校等，為住戶的子女提供優質的教育環境。