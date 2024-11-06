宏安101 KINGS ROAD最快下周開價 首批不少於51伙｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」日前已正式上載樓書，宏安地產執行董事程德韻表示，項目最快下周開價，首批單位料不少於51伙，計劃月內開售，首輪亦不排除部分單位招標推售。

她續指，項目本周將開放示範單位予傳媒參觀，涉及4個單位，包括連裝修及交樓標準的兩房及三房各一個。項目還邀請到呂鄧黎建築師公司為項目主建築師，負責項目的整體建築規劃，室內空間包括住宅單位及會所的設計則由室內設計團隊BTR Workshop負責。

單位開則以實用性為核心

呂鄧黎建築師黎紹堅表示，實用性是設計開則時的核心考量。充分利用地塊的先天景觀與朝向優勢，確保每個住宅單位都能享有充足的自然光。客飯廳連接環保露台，即結合露台、工作平台及冷氣機平台，配備的落地玻璃窗露台門既引入美景，又提供良好通風效果。