宏安101 KINGS ROAD最快下周開價 首批不少於51伙｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」日前已正式上載樓書，宏安地產執行董事程德韻表示，項目最快下周開價，首批單位料不少於51伙，計劃月內開售，首輪亦不排除部分單位招標推售。
她續指，項目本周將開放示範單位予傳媒參觀，涉及4個單位，包括連裝修及交樓標準的兩房及三房各一個。項目還邀請到呂鄧黎建築師公司為項目主建築師，負責項目的整體建築規劃，室內空間包括住宅單位及會所的設計則由室內設計團隊BTR Workshop負責。
單位開則以實用性為核心
呂鄧黎建築師黎紹堅表示，實用性是設計開則時的核心考量。充分利用地塊的先天景觀與朝向優勢，確保每個住宅單位都能享有充足的自然光。客飯廳連接環保露台，即結合露台、工作平台及冷氣機平台，配備的落地玻璃窗露台門既引入美景，又提供良好通風效果。
他續指，部分單位更利用入口大門後面的位置打造做至天花的嵌入式高櫃，可以用作儲物櫃或鞋櫃用途，增加收納空間。為滿足年輕家庭及投資者對居住空間需求，團隊設計了多樣化兩房單位，當中有開放式廚房以及梗廚選擇，兩房單位梗廚均為「L 型廚房」設計，增加備餐及儲物空間的實用性。所有標準樓層的三房單位及部分兩房單位的主人睡房配備轉角落地玻璃窗，讓自然光充分進入，享有室外開揚景致。
「101 KINGS ROAD」提供251伙，實用面積由204至1,291方呎，戶型涵蓋一房至四房，主打兩房單位佔總數約53%。