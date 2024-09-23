熱門搜尋:
國慶75周年 天璽．天 綠置居2023 機票優惠 The YOHO Hub II 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-09-23 22:37:56

容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？

分享：
容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？

容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？

adblk5

樂壇天后容祖兒(Joey)事業發展成功，而在投資和理財方面亦有心得，有圈中富婆之稱的她早前接受訪問時表示，對於現時投資情況，會採取以不變應萬變作為對策，強調「買磚頭」會較為實際。

容祖兒今日(23)現身英皇國際(163)跑馬地新盤「ONE JARDINES LOOKOUT」位於灣仔英皇集團中心2樓展銷廳參觀示範單位，英皇集團主席楊受成更親自出馬講解，帶她一同參觀，副主席楊政龍表示如果Joey買下該盤，就真正將「明升價」變「明星價」。

Joey對東半山情有獨鍾，曾居住跑馬地差不多25年，笑言在當區留下不少回憶；並聽說該區租金回報可達6厘至7厘，深具投資價值，所以「都會入票支持一下嘅！不過我媽咪先係財政大臣，我都要同媽咪商量一下先！」

adblk6

「ONE JARDINE’S LOOKOUT」位於跑馬地宏德街1號，提供123伙，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日。

即睇跑馬地新盤ONE JARDINE’S LOOKOUT最新資訊 (House730)

容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？ 容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？ 容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？

有傳身家超過5億元

有傳Joey持有約12個物業，身家更有超過5億元，但她稱投資錢財都交給媽媽負責處理。據媒體報道指，Joey2007年起入市，以港島區物業為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲深灣軒及堅尼地城維壹等，近年更買入地舖及工商廈物業。據悉，Joey2018年斥約2億元購入的淺水灣道56號雙號複式戶，享全海景，實用面積約3,341方呎，有指當時Joey透過公司股權轉讓方式購入，因而可節省三成「辣招稅」，涉及金額約6,000萬元。

adblk7

Joey及其母相關人士於20222月沽出銅鑼灣曦巒低層A室，實用面積約465方呎，一房間隔，以1,025萬元成交，呎價約22,043元。雖然以其於2012年買入價1,135萬元計算，持貨約9年帳面虧損約110萬元或近10%。翻查資料，該屋苑同類型單位於今年6月以735萬元成交，較容祖兒兩年多前的沽貨價再回落290萬元或約28.3%。原業主與Joey同樣於2012年入市，當時作價1,239.1萬元，持貨約12年，帳面大幅損手504.1萬元或約40.7%離場。

即睇銅鑼灣曦巒放盤 (House730)

容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？ 容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？ 容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？