容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？

樂壇天后容祖兒(Joey)事業發展成功，而在投資和理財方面亦有心得，有圈中富婆之稱的她早前接受訪問時表示，對於現時投資情況，會採取以不變應萬變作為對策，強調「買磚頭」會較為實際。
容祖兒今日(23日)現身英皇國際(163)跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」位於灣仔英皇集團中心2樓展銷廳參觀示範單位，英皇集團主席楊受成更親自出馬講解，帶她一同參觀，副主席楊政龍表示如果Joey買下該盤，就真正將「明升價」變「明星價」。
Joey對東半山情有獨鍾，曾居住跑馬地差不多25年，笑言在當區留下不少回憶；並聽說該區租金回報可達6厘至7厘，深具投資價值，所以「都會入票支持一下嘅！不過我媽咪先係財政大臣，我都要同媽咪商量一下先！」
「ONE JARDINE’S LOOKOUT」位於跑馬地宏德街1號，提供123伙，實用面積介乎147至1,211方呎，戶型涵蓋開放式至四房，以及特色單位，預計入伙日期為今年12月31日。
有傳身家超過5億元
有傳Joey持有約12個物業，身家更有超過5億元，但她稱投資錢財都交給媽媽負責處理。據媒體報道指，Joey自2007年起入市，以港島區物業為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲深灣軒及堅尼地城維壹等，近年更買入地舖及工商廈物業。據悉，Joey於2018年斥約2億元購入的淺水灣道56號雙號複式戶，享全海景，實用面積約3,341方呎，有指當時Joey透過公司股權轉讓方式購入，因而可節省三成「辣招稅」，涉及金額約6,000萬元。
Joey及其母相關人士於2022年2月沽出銅鑼灣曦巒低層A室，實用面積約465方呎，一房間隔，以1,025萬元成交，呎價約22,043元。雖然以其於2012年買入價1,135萬元計算，持貨約9年帳面虧損約110萬元或近10%。翻查資料，該屋苑同類型單位於今年6月以735萬元成交，較容祖兒兩年多前的沽貨價再回落290萬元或約28.3%。原業主與Joey同樣於2012年入市，當時作價1,239.1萬元，持貨約12年，帳面大幅損手504.1萬元或約40.7%離場。