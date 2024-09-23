容祖兒鍾情投資「磚頭」 鍾情東半山 入票支持英皇新盤？

樂壇天后容祖兒(Joey)事業發展成功，而在投資和理財方面亦有心得，有圈中富婆之稱的她早前接受訪問時表示，對於現時投資情況，會採取以不變應萬變作為對策，強調「買磚頭」會較為實際。

容祖兒今日(23日)現身英皇國際(163)跑馬地新盤「ONE JARDINE’S LOOKOUT」位於灣仔英皇集團中心2樓展銷廳參觀示範單位，英皇集團主席楊受成更親自出馬講解，帶她一同參觀，副主席楊政龍表示如果Joey買下該盤，就真正將「明升價」變「明星價」。

Joey對東半山情有獨鍾，曾居住跑馬地差不多25年，笑言在當區留下不少回憶；並聽說該區租金回報可達6厘至7厘，深具投資價值，所以「都會入票支持一下嘅！不過我媽咪先係財政大臣，我都要同媽咪商量一下先！」