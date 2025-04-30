寫字樓「內憂外患」窒礙入市氣氛 中環中心業主推限時優惠吸客 入場呎價1.88萬｜商廈市況

中環中心屬全港最高可供出售的CBD核心甲級商廈之一，加上大廈的高度346米，在香港排行第五，是全球核心商廈之一。(中原工商舖提供)

差餉物業估價署最新公佈《香港物業報告2025》，當中對寫字樓前景預期不為樂觀，加上關稅戰引發全球政治局勢不穩，觸發市場避險情緒，窒礙投資氣氛。資深投資者早前分拆出售旗下的中環中心45樓全層及27樓部分樓面，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜。最新業主更因應市況以「限時優惠」推售旗下2個單位，最新叫價降至18,800元起，折讓幅度近14%。

中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次調低叫價的單位皆位於中環中心27樓，分別為2708及2709室，面積分別約為2,404及2,067方呎，叫價約4,519.5萬元及3,885.9萬元，呎價皆為18,800元。兩個單位較原先推售時的呎價21,800元，下調約14%。而是次業主推售之其餘單位則位於中環中心45樓及27樓部分樓面，其他單位約11個，單位建築面積由1,842至20,686方呎。