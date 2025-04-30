寫字樓「內憂外患」窒礙入市氣氛 中環中心業主推限時優惠吸客 入場呎價1.88萬｜商廈市況

差餉物業估價署最新公佈《香港物業報告2025》，當中對寫字樓前景預期不為樂觀，加上關稅戰引發全球政治局勢不穩，觸發市場避險情緒，窒礙投資氣氛。資深投資者早前分拆出售旗下的中環中心45樓全層及27樓部分樓面，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售事宜。最新業主更因應市況以「限時優惠」推售旗下2個單位，最新叫價降至18,800元起，折讓幅度近14%。
中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次調低叫價的單位皆位於中環中心27樓，分別為2708及2709室，面積分別約為2,404及2,067方呎，叫價約4,519.5萬元及3,885.9萬元，呎價皆為18,800元。兩個單位較原先推售時的呎價21,800元，下調約14%。而是次業主推售之其餘單位則位於中環中心45樓及27樓部分樓面，其他單位約11個，單位建築面積由1,842至20,686方呎。
麥偉嫦指出，中環中心屬全港最高可供出售的CBD核心甲級商廈之一，加上大廈的高度346米，在香港排行第五，是全球核心商廈之一，極具知名度，是次分拆單位出售，極適合中小企把單位作總部據點之用。同時，該物業地理位置優越，周邊交通便利，毗鄰多條行人天橋系統連接中區各主要商廈，步行至中環、香港及上環港鐵站均只需約6分鐘，且毗鄰西區海底隧道、港澳碼頭及中環碼頭，方便來往九龍及港島各區，及接駁高鐵輕鬆享受北上旅程；同時，中環中心用戶主要涵蓋金融、法律及電訊等行業，除國際性大企業進駐如星展銀行、穆迪、晨星、惠理基金等，亦甚受內地企業追捧，如華泰國際、佳兆業、禹洲地產、中國聯通及波司登等。
麥偉嫦指中環中心能滿足大量人流
麥偉嫦續指，中環中心配套設施齊備，擁有無柱式設計及高樓底，樓層劃分合理，創造出寬敞優越的空間。寬闊豪華的電梯大堂設有多部高速升降機，能夠滿足大量人流的需求；另設空中大堂，同樣鋪設質感上乘的大理石牆面及地磚；提供400個平面有蓋車位，為中區甲級商廈中罕有。大廈設有多達4個出入口，特設豪華全天候上落客區，行政人員及貴賓可直接乘搭專用升降機直達所屬樓層。超過6萬方呎的開放花園及綠化環境，提供用家極致便利和豪華體驗。
麥偉嫦稱，寫字樓供應成為市場關注焦點，正如差估署所言，經濟環境令近年寫字樓需求疲弱，同時寫字樓供應亦不少，對寫字樓表現會有所影響，而近期港島區商廈成交呈量升價跌現象，如灣仔新銀集團中心最新易手的17樓全層，成交呎價不足1萬元，接近原業主於2010年購入時水平。因應近期港島區商廈的成交呎價，以及商廈市場較為政治、金融敏感等因素，業主願意以限時優惠推售個別單位吸客，足見業主誠意出售的決定，而中環中心知名度高，加上可迎合不同行業的企業需求，預料將吸引更多海外及內地中小企自用及投資入市。