將軍澳兩長情業主倍賺離場 維景灣畔兩房一手買入 帳升逾3球半｜二手市況

利嘉閣地產將軍澳分行經理楊友銘稱，將軍澳維景灣畔最新錄得17座極高層B室的二手成交個案，單位實用面積約510方呎，屬兩房間隔，外望樓景。 單位 638 萬易手 楊友銘表示，新買家於搵樓前已了解維景灣畔的基本資料，早前經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即聯絡代理睇樓。參觀後，客人鍾情單位位處極高層，視野廣闊，光猛通爽，加上間隔合用，附近生活配套足夠，遂向業主洽購，經商議後以638萬元成交，折合實用面積呎價約12,510元，極速於2日內完成交易。

近 20 年升值 1.4 倍 據悉，原業主於2004年以約260.6萬元一手買入單位，持有至今轉手，帳面獲利逾377萬元，期內物業升值約1.4倍。他補充，該屋苑現有約336個單位放賣，最低入場費由約598萬元起。 即睇將軍澳維景灣畔車位放盤 (House730)

清水灣半島兩房呎售 1.2 萬 利嘉閣地產將軍澳蔚藍灣畔二行B組高級經理鄭啟聰稱，將軍澳清水灣半島8座中低層C室的二手成交個案，單位實用面積約523方呎，屬兩房間隔，外望開揚海景。 鄭啟聰表示，新買家為外區用家，因有家人住在將軍澳區，為方便照應，計劃遷入區內，加上心儀清水灣半島環境寧靜，開則實用，早前經利嘉閣真盤源平台見到合適單位，即相約代理睇樓。

原業主 18 年前 252 萬入市 據悉，買家心儀單位景觀優美，間隔合用，睇樓一次即時還價。業主原叫價768萬元，議價後以638萬元承接，折合實用面積呎價約12,199元。原業主於2006年以約252萬元買入單位，期內物業升值約1.5倍。他補充，該屋苑現有約93個單位放盤，最低入場費由618萬元起。 即睇將軍澳清水灣半島放盤 (House730)