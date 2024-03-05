熱門搜尋:
驚蟄 回南天 Belgravia Place 撤辣 馮祥記清盤 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-05 15:30:00

將軍澳區4日錄52宗成交 按月反彈3.7倍｜二手市況

分享：
將軍澳日出康城2A期領都錄套四房大單位獲利成交。

將軍澳日出康城2A期領都錄套四房大單位獲利成交。

日出康城領都套四房1100萬沽｜二手樓成交

樓市全面撤辣後，區內交投即明顯加快。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳區本月至今暫錄約52宗二手成交，較上月同期11宗反彈3.7倍，成交暢旺。該行最新促成一宗日出康城2A期領都成交，柯勇稱，單位為1座高層RA室，建築面積1,286方呎，實用面積964方呎，採四房連套房及儲物房間隔，座向西南方，享有海景，單位最新以1,100萬元易手，折合實用呎價11,411元。據了解，原業主於20158月以980萬元購入上址，持貨8年半，現帳面獲利120萬元離場，單位升值12%
即睇將軍澳日岀康城領都放(HOUSE730)

將軍澳新都城本月首4天便錄得4宗成交，交投加快，平均呎價13,077元。

將軍澳新都城本月首4天便錄得4宗成交，交投加快，平均呎價13,077元。

新都城4日錄4 3期套三房760萬蝕沽｜二手蝕讓

另外，中原地產將軍澳新都城1期分行經理李俊龍表示，將軍澳指標屋苑之一新都城，本月首4天即已錄得4宗成交，交投加快，平均實用呎價13,077元。該分行近日促成新都城3期都會豪庭2座低層G室易手，單位建築面積866方呎，實用面積626方呎，採套三房間隔，座向西北方，望清靜內園景。

李俊龍指，單位原開價798萬元，現降價38萬元，以760萬元易手，折合實用呎價12,141元。據悉，新買家為用家，見樓市全面撤辣，料後市向好，加上議價後感價錢合理，便決定入市。原業主則於20209月以845萬元購入單位，持貨3年半便轉手，帳面需蝕讓85萬元離場。
即睇將軍澳新都城放(HOUSE730)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受