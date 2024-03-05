將軍澳區4日錄52宗成交 按月反彈3.7倍｜二手市況

新都城 4 日錄 4 宗 3 期套三房 760 萬蝕沽｜二手蝕讓

另外，中原地產將軍澳新都城1期分行經理李俊龍表示，將軍澳指標屋苑之一新都城，本月首4天即已錄得4宗成交，交投加快，平均實用呎價13,077元。該分行近日促成新都城3期都會豪庭2座低層G室易手，單位建築面積866方呎，實用面積626方呎，採套三房間隔，座向西北方，望清靜內園景。

李俊龍指，單位原開價798萬元，現降價38萬元，以760萬元易手，折合實用呎價12,141元。據悉，新買家為用家，見樓市全面撤辣，料後市向好，加上議價後感價錢合理，便決定入市。原業主則於2020年9月以845萬元購入單位，持貨3年半便轉手，帳面需蝕讓85萬元離場。

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