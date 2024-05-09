將軍澳南商場THE PARKSIDE MALL招租 意向呎租30元起｜工商舖市況

隨著將軍澳跨灣大橋開通後，令將軍澳南成為假日休閒好去處，將軍澳南新海濱住宅區更趨熱鬧，加上將軍澳入境處總部行政大樓即將啟用，帶旺區內消費人流。位處將軍澳南The Parkside Mall商場個別地舖及1樓逾萬方呎樓面正推出市場招租，意向呎租由30餘元起。業主宏安地產(1243)更委託中原(工商舖)作首席商舖租務代理，負責商場的整體招租事宜。

中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，The Parkside Mall位處將軍澳南唐俊街18號，項目最新有3個位處地下的舖位率先招租，分別為 G01B-2號舖、G02B號舖以及G05A號舖，面積介乎約290至768方呎，均以現狀形式招租，其中G02B號舖更配有廚房設備，適合餐飲行業可即租即用，節省裝修成本，而其他舖位亦適合作零售及教育行業承租，地舖呎租由約60元起。