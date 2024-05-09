將軍澳南商場THE PARKSIDE MALL招租 意向呎租30元起｜工商舖市況

隨著將軍澳跨灣大橋開通後，令將軍澳南成為假日休閒好去處，將軍澳南新海濱住宅區更趨熱鬧，加上將軍澳入境處總部行政大樓即將啟用，帶旺區內消費人流。位處將軍澳南The Parkside Mall商場個別地舖及1樓逾萬方呎樓面正推出市場招租，意向呎租由30餘元起。業主宏安地產(1243)更委託中原(工商舖)作首席商舖租務代理，負責商場的整體招租事宜。
中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，The Parkside Mall位處將軍澳南唐俊街18號，項目最新有3個位處地下的舖位率先招租，分別為 G01B-2號舖、G02B號舖以及G05A號舖，面積介乎約290至768方呎，均以現狀形式招租，其中G02B號舖更配有廚房設備，適合餐飲行業可即租即用，節省裝修成本，而其他舖位亦適合作零售及教育行業承租，地舖呎租由約60元起。
至於1樓亦有樓面面積逾12,000方呎將重新規劃，可全數一併或分拆成多個商舖出租，意向呎租由約30元起。
何潔釵指，The Parkside Mall商場集餐飲、零售、民生、教育、美容行業於一身，定位為一站式民生商場，有別於區內其他單一大業主商場，The Parkside Mall歡迎區內民生商戶進駐，如美容、維修、教育補習社、興趣班、花店等，務求為區內居民提供更多元化生活所需服務。此外，商場配套設施齊全，各主要出入口均設有大型LED電子顯示屏，可廣收宣傳推廣之效。
何潔釵認為，將軍澳區大型屋苑超過16,000伙，學校多達12間，家庭入息中位數更高達4.2萬元，為九龍及新界區之冠。鄰近The Parkside Mall的全新將軍澳入境處總部行政大樓將於6月中正式啟用，該區勞動人口及前往辦理文件的市民將顯著上升，加上跨灣大橋通車，除區內居民外，將帶動外來消費群。