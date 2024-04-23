將軍澳廣明苑交投活躍 本月暫錄6宗居二買賣 呎價7482元(多相)｜二手居屋成交

本月居二市場交投活躍。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑本月暫錄6宗居二市場成交，平均成交呎價7,482元。屋苑最新錄廣隆閣(B座)高層12室易手，實用面積530方呎，屬兩房大廳開則，向南望巿景，附帶雅緻企理裝修，近日獲區外白居二買家以446.8萬元承接，平均實用呎價8,430元，較原業主本月初放盤叫價450萬元，輕微減價3.2萬元成交。他指出，單位上手業主早於1998年11月以約113.2萬元購入物業至今，現帳面獲利333.6萬元，26年升值近三倍。

廣明苑中層樓景兩房 居二價 373 萬沽

另一宗白居二成交為廣明苑廣昌閣(A座)中層4室，單位實用面積539方呎，亦為兩房大廳間隔，座向西南，以樓景及市景為主，內部裝修稍舊。魏仕良稱，單位今年2月放盤開價430萬元，近日調整至399萬元，獲白居二買家以373萬元承接，累減57萬元或減幅達13%，實用平均呎價6,920元。據悉，單位於1998年4月買入價約為105.9萬，原業主持貨26年轉手，帳面賺267.1萬元或升值2.5倍。

廣明苑廣昌閣(A座)中層4室相片：