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地產
2024-04-23 16:42:50

將軍澳廣明苑交投活躍 本月暫錄6宗居二買賣 呎價7482元(多相)｜二手居屋成交

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廣明苑廣隆閣(B座)高層12室，近日以居二價446.8萬元沽出，單位內附雅緻裝修。(代理提供)

廣明苑廣隆閣(B座)高層12室，近日以居二價446.8萬元沽出，單位內附雅緻裝修。(代理提供)

廣明苑向南兩房高層戶 446.8萬易主

本月居二市場交投活躍。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑本月暫錄6宗居二市場成交，平均成交呎價7,482元。屋苑最新錄廣隆閣(B)高層12室易手，實用面積530方呎，屬兩房大廳開則，向南望巿景，附帶雅緻企理裝修，近日獲區外白居二買家以446.8萬元承接，平均實用呎價8,430元，較原業主本月初放盤叫價450萬元，輕微減價3.2萬元成交。他指出，單位上手業主早於199811月以約113.2萬元購入物業至今，現帳面獲利333.6萬元，26年升值近三倍。

更多廣明苑廣隆閣(B)高層12室相片：

長方形大廳間隔實用見使，地板和牆身裝修皆新淨。(代理提供) 飯廳空間闊落。(代理提供) 睡房設有不少梗櫃，收納空間充足。(代理提供) 睡房間隔四正實用。(代理提供) 睡房間隔四正易擺位，光線亦足。(代理提供) 半開放式廚房配套新淨企理，十分實用。(代理提供) 明廁浴室裝修保養得宜，頗為新淨。(代理提供) 將軍澳居屋廣明苑本月暫錄約6宗居二市場成交，平均每呎售價7,482元。(資料圖片)

廣明苑中層樓景兩房 居二價373萬沽

另一宗白居二成交為廣明苑廣昌閣(A)中層4室，單位實用面積539方呎，亦為兩房大廳間隔，座向西南，以樓景及市景為主，內部裝修稍舊。魏仕良稱，單位今年2月放盤開價430萬元，近日調整至399萬元，獲白居二買家以373萬元承接，累減57萬元或減幅達13%，實用平均呎價6,920元。據悉，單位於19984月買入價約為105.9萬，原業主持貨26年轉手，帳面賺267.1萬元或升值2.5倍。

廣明苑廣昌閣(A)中層4室相片：

廣明苑廣昌閣中層西南市景兩房戶，最新以居二價373萬元易手。(代理提供) 單位裝修普通，勝在夠光猛。(代理提供) 單位間隔為無走廊設計，十分實用。(代理提供) 單位間隔四正實用。(代理提供) 廚房面積十分闊落。(代理提供) 單位景觀以樓景和市景為主，尚算開揚。(代理提供)
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