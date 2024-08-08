尖東康宏廣場低層逾7000呎相連單位放售 業主隨市況調低叫價約一成｜商廈市況

尖東核心區商廈具三鐵匯聚優勢，物業叫價相宜，向來獲用家注目，為增加競爭力，有業主趁勢割愛放售尖東甲廈康宏廣場大面積相連單位，並委託中原(工商舖)作全權獨家代理，負責銷售安排，同時，業主更跟隨市況調低叫價約一成，意向價約9,192萬元，呎價僅約1.25萬元，筍絕全區，將以現狀及交吉形式出售。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，是次獨家代理項目位於尖沙咀東科學館道1號康宏廣場8樓15至17室，面積共約7,354方呎，意向價約9,192萬元，平均呎價約1.25萬元。業主原以呎價1.4萬元放售，現時叫價較之前叫價折讓逾10%。馮潔玲指，該單位為正對𨋢口大位，附有靚裝，開揚景觀，可遠眺何文田山景，又是區內僅餘的交吉大位，可享收租回報保證。若遇誠意準買家，業主更會擴大議價空間，務求互惠互利。