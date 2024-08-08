尖東康宏廣場低層逾7000呎相連單位放售 業主隨市況調低叫價約一成｜商廈市況

尖東核心區商廈具三鐵匯聚優勢，物業叫價相宜，向來獲用家注目，為增加競爭力，有業主趁勢割愛放售尖東甲廈康宏廣場大面積相連單位，並委託中原(工商舖)作全權獨家代理，負責銷售安排，同時，業主更跟隨市況調低叫價約一成，意向價約9,192萬元，呎價僅約1.25萬元，筍絕全區，將以現狀及交吉形式出售。
中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，是次獨家代理項目位於尖沙咀東科學館道1號康宏廣場8樓15至17室，面積共約7,354方呎，意向價約9,192萬元，平均呎價約1.25萬元。業主原以呎價1.4萬元放售，現時叫價較之前叫價折讓逾10%。馮潔玲指，該單位為正對𨋢口大位，附有靚裝，開揚景觀，可遠眺何文田山景，又是區內僅餘的交吉大位，可享收租回報保證。若遇誠意準買家，業主更會擴大議價空間，務求互惠互利。
馮潔玲稱，康宏廣場位於尖東人流最暢旺的核心區域，為該區最大型及指標性商廈，由港基物業管理有限公司管理，管理質素上乘。大廈總層數28層，包括2層地庫及21層寫字樓，每層樓面約2.8萬方呎，適合中小型公司使用，屬區內具規模商廈。大廈保養不俗，豪華氣派的入口和酒店式大堂盡顯非凡，並設有中央冷氣及合共8部客貨升降機。景觀方面，今次出售單位享遠眺何文田山景，景觀開揚，吸引用家進駐。物業躋身尖沙咀博物館地段，與傳統商業區及理工大學校舍左右為鄰，大廈1樓連接行人天橋，可通往鄰近商業中心及紅磡站一帶。
康宏廣場目前約有81個放盤
馮潔玲透露，康宏廣場目前市場放盤單位約有81個，當中14個為面積約5,000方呎的單位，叫價為每方呎12,500元至19,000元不等。根據中原(工商舖)資料顯示，康宏廣場近2年來錄得7宗買賣成交中均為面積4,000方呎以下的單位，且大部分成交呎價都在1.3萬元以上。是次業主僅以呎價約1.25萬元放售此矜罕相連單位，顯示出業主誠意十足。近期尖沙咀區寫字樓市況踏入回暖期，該物業又屬區内僅餘的交吉大位，合不少企業作據點之用，相信今番放售會獲實力企業洽詢。