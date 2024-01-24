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地產
2024-01-24 15:51:13

尖東「大富豪」翻生？舊址140萬租出 料開綜合娛樂場所｜商舖市況

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昔日尖東地標之一的大富豪夜總會舊址，消息指舖位逾最新以約140萬元租出，料開設綜合娛樂場所。(網上截圖)

昔日尖東地標之一的大富豪夜總會舊址，消息指舖位逾最新以約140萬元租出，料開設綜合娛樂場所。(網上截圖)

80年代是尖沙咀東部最輝煌的時期，當時該處有不少夜總會，堪稱港人昔日的「夜繽紛」熱點。據市場消息指，曾為尖東地標之一的大富豪夜總會，逾5萬方呎地下及地庫舖位舊址，最新以約140萬元租出。據悉，新租客有意開設綜合娛樂場所。

尖東是80年代港人的「夜繽紛」蒲點，其中大富豪夜總會更是當時無人不識的娛樂埸所。(網上截圖) 尖東是80年代港人的「夜繽紛」蒲點，其中大富豪夜總會更是當時無人不識的娛樂埸所。(網上截圖)

上述舖位為尖沙咀科學館道14號新文華中心地下及地庫，該舖地下面積約6,000方呎，地庫面積則有5萬方呎，總面積涉約5.6萬方呎，以每月約140萬元租金計算，平均呎租約25元。翻查資料，該舖位曾為昔日知名夜店「大富豪夜總會」舊址，於2012年結業，舖位其後獲免稅店「富豪匯」承租，主要銷售化妝品及名牌服飾等商品，當時月租約135萬元，惟該店亦已關門結業；之後舖位一直交吉放租，及至近月成功租出，最新租金亦重返10年前水平。據消息指，新租客有意開設綜合娛樂場所，設施包括餐飲、娛樂消閒、會議及展覽場地等。

創辦人90年代斥1.86億買入舖位

1984年開業的尖東大富豪夜總會，是香港經濟最輝煌時期下的產物之一，夜總會創辦人羅焯，更於1996年豪斥1.86億元購入該舖，可見昔日何其風光。而在2002年上映的港產片《金雞》，戲中為重現香港經濟最繁榮時期，亦曾在該夜店取景拍攝。不過，1997年一場金融風暴，香港的夜總會行業開始式微，大富豪夜總會亦終在2012年正式結業；其後業主曾以約3億元放售該舖，惟一直未獲承接。

電影《金雞》劇照。(資料圖片) 電影《金雞》劇照。(資料圖片) 電影《金雞》劇照。(資料圖片)
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