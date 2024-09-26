尖沙咀明輝中心全層及紅磡共居公寓放售 意向價共1.9億｜商廈市況

減息利好商廈物業交投，高力獲業主委託為獨家代理出售尖沙咀加連威老道94號明輝中心12樓全層及紅磡曲街33號全幢物業，意向價共計約1.9億元。 明輝中心位於尖沙咀加連威老道94號，出售的12樓全層總面積為13,020方呎，已分契及分間為9個單位出租，出租率達100%，總租金收入約30萬，回報率接近4厘。 高力香港資本市場及投資服務部董事梁永豪表示，美國聯儲局於上周宣布減息半0.5厘，本地大型銀行(匯豐及中銀)亦隨即把最優惠利率下調至5.625厘，隨著減息周期開始，市場預計年內美國將會再下調利率，物業價格有望走出谷底。

他續指，尖沙咀逾萬呎的寫字樓放售樓盤甚少，僅10個。近年，尖沙咀5,000方呎以上的較大面積的寫字樓物業成交呎價約9,000元。如鐵路大廈7樓(面積為10,880方呎)的成交呎價為9,594元，好時中心11樓3個單位(面積合共5,681方呎)成交呎價為8,900元。本項目意向價為1億元，每平方呎7,680元。