尖沙咀明輝中心全層及紅磡共居公寓放售 意向價共1.9億｜商廈市況

減息利好商廈物業交投，高力獲業主委託為獨家代理出售尖沙咀加連威老道94號明輝中心12樓全層及紅磡曲街33號全幢物業，意向價共計約1.9億元。
明輝中心位於尖沙咀加連威老道94號，出售的12樓全層總面積為13,020方呎，已分契及分間為9個單位出租，出租率達100%，總租金收入約30萬，回報率接近4厘。
高力香港資本市場及投資服務部董事梁永豪表示，美國聯儲局於上周宣布減息半0.5厘，本地大型銀行(匯豐及中銀)亦隨即把最優惠利率下調至5.625厘，隨著減息周期開始，市場預計年內美國將會再下調利率，物業價格有望走出谷底。
他續指，尖沙咀逾萬呎的寫字樓放售樓盤甚少，僅10個。近年，尖沙咀5,000方呎以上的較大面積的寫字樓物業成交呎價約9,000元。如鐵路大廈7樓(面積為10,880方呎)的成交呎價為9,594元，好時中心11樓3個單位(面積合共5,681方呎)成交呎價為8,900元。本項目意向價為1億元，每平方呎7,680元。
紅磡共居物業總面積約7000呎
另一項目為紅磡曲街33號全幢物業。高力香港資本市場及投資服務部董事梁永豪表示，該物業總面積約7,000方呎，住宅部分佔五層，共約5,000方呎，現為學生共居公寓，由學生公寓營運商iRent所營運，一共有50個房間的，地下店舖部分約2,000方呎，分間為3個舖位，租客分別為麵店及花店等，每月總收入三十餘萬。該物業將以「現狀」連租約及學生公寓營運合約出售，意向價9,000萬元，回報率可達5厘。
物業位於紅磡曲街，鄰近理工大學，10分鐘內可步行至理工大學校舍，由物業步行前往何文田港鐵站亦只是3分鐘，交通便利，地理位置十分合適作為學生宿舍。