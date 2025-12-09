熱門搜尋:
尖沙咀星光行中層戶呎價創近20年新低 原業主易手僅賺10萬｜商廈市況

根據中原(工商舖)數據顯示，202511月份共錄得約80宗寫字樓買賣成交，按月分別上升逾五成。本港寫字樓呎價持續受壓，繼早前上環信德中心西翼、金鐘力寶中心等港島區甲廈錄得成交呎價創新低後，情況更延續至九龍區，最近尖沙咀指標甲廈星光行錄得新低成交呎價，每方呎僅約3,522元，創近20年新低。

中原(工商舖寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次成交物業位於尖沙咀梳士巴利道 3號星光行926室，面積約880方呎，新近以約310萬元易手，呎價約3,522元。據悉，原業主於20054月以約300萬元買入單位，呎價約3,409元；原業主持貨約20年，帳面獲利約10萬元，升幅約3.33%

翻查記錄，星光行對上一次錄得相近呎價水平成交要追溯至20069月，該成交單位為826室，建築面積約870方呎，以約307萬元成交，呎價約3,528元。

麥偉嫦分析，星光行位處核心區人流旺段，交通便利，雖然樓齡較高，但因伙數較多，買賣交投仍相當活躍，年初至今共錄得約7宗成交；除上述最新成交外，其餘成交呎價介乎約4,78510,022元。星光行景觀因素對單位呎價影響較大，向來以無遮擋維港開揚海景最受歡迎，呎價叫價較為硬淨，相反個別非海景單位呎價亦相對較為受壓，而是次成交的26室以樓景景觀為主，故呎價相對較低。

麥偉嫦認為，隨著近期市場錄得多宗指標商廈大手成交個案，刺激個別企業用家加快入市決定，而部份業主期望可盡快於年底前完成交易，兩者議價空間逐步收窄，因而令商廈買賣成交增多，而隨著寫字樓買賣宗數回升，加上美國減息等利好消息帶動，預計個別寫字樓價格可望見底，相信屆時可吸引更多企業用家入市。

