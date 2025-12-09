尖沙咀星光行中層戶呎價創近20年新低 原業主易手僅賺10萬｜商廈市況

中原(工商舖) 寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，是次成交物業位於尖沙咀梳士巴利道 3號星光行9樓26室，面積約880方呎，新近以約310萬元易手，呎價約3,522元。據悉，原業主於2005年4月以約300萬元買入單位，呎價約3,409元；原業主持貨約20年，帳面獲利約10萬元，升幅約3.33%。

根據中原(工商舖)數據顯示，2025年11月份共錄得約80宗寫字樓買賣成交，按月分別上升逾五成。本港寫字樓呎價持續受壓，繼早前上環信德中心西翼、金鐘力寶中心等港島區甲廈錄得成交呎價創新低後，情況更延續至九龍區，最近尖沙咀指標甲廈星光行錄得新低成交呎價，每方呎僅約3,522元，創近20年新低。

翻查記錄，星光行對上一次錄得相近呎價水平成交要追溯至2006年9月，該成交單位為8樓26室，建築面積約870方呎，以約307萬元成交，呎價約3,528元。

麥偉嫦分析，星光行位處核心區人流旺段，交通便利，雖然樓齡較高，但因伙數較多，買賣交投仍相當活躍，年初至今共錄得約7宗成交；除上述最新成交外，其餘成交呎價介乎約4,785至10,022元。星光行景觀因素對單位呎價影響較大，向來以無遮擋維港開揚海景最受歡迎，呎價叫價較為硬淨，相反個別非海景單位呎價亦相對較為受壓，而是次成交的26室以樓景景觀為主，故呎價相對較低。