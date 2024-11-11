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地產
2024-11-11 20:00:00

尖沙咀港晶中心頂層全層放售 涉近2萬呎 業主自用近40年｜商廈市況

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尖沙咀港晶中心頂層全層放售 涉近2萬呎 業主自用近40年(有圖)｜商廈市況

港晶中心13樓是大廈的最高層。(高力提供)

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高力獲業主委託為獨家代理出售尖沙咀港晶中心13樓全層，將以「現狀」交吉出售。原業主自1987年收購本物業作自用用途，港晶中心13樓是大廈的最高層，物業面積約19,652方呎，據悉，市場估計物業呎價約7,500元，即市值逾1.47億元。

是次放售物業方正實用，實用率高達九成，單位內裝修精美，附設辦公室傢私設備，物業景觀開揚，可遠望槍會山翠綠景觀。

交通便利寛敞樓面合集團總部

高力資本市場及投資服務部高級執行董事王唯峰表示，港晶中心13樓全層的放售引起市場關注，是一個難得的投資或自用的好機會。該層樓擁有寬敞的面積，可供企業自由配置，符合不同行業的需求。

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港晶中心毗鄰有蓋行人天橋連接紅磡港鐵站，前往會展和金鐘分別只需5分鐘和7分鐘，亦可直達羅湖或落馬洲等往返國內的關口。從港晶中心駕車至西九龍高鐵站亦只需8分鐘，連接完善的公共交通網絡，交通便利。

近年尖東區內逾5,000方呎以上的物業成交在市場上極罕見，分別為鐵路大廈，好時中心及其士大廈，成交呎價介乎8,900元至11,355元；而港晶中心近十年內亦沒有逾5,000方呎以上的成交。參考最近一宗細單位成交，為項目93室，建築面積約1,045方呎，以780萬元售出，呎價約7,464元。

尖沙咀港晶中心頂層全層放售 涉近2萬呎 業主自用近40年(有圖)｜商廈市況 尖沙咀港晶中心頂層全層放售 涉近2萬呎 業主自用近40年(有圖)｜商廈市況

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