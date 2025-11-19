尖沙咀租金按年下調6% 仍蟬聯亞太區最昂貴購物地段榜首 居全球第四｜工商舖

亞太區租金增長由 2024 年 2.8% 放緩至 2025 年 2.1%

亞太區零售市場表現亞太區的租金增長由2024年的2.8%放緩至2025年的 2.1%，然而各個市場的表現差異顯著。印度的一線城市帶領亞太區表現，其中古爾岡的Galleria Market租金按年大升25%，新德里的康諾特廣場和孟買的肯普斯角則緊隨其後，分別升14%和10%。日本東京銀座和表參道亦分別錄得 10%及13%的強勁增長，惟香港尖沙咀的租金按年下調約6%至每年每方呎1,515美元水平。另外，悉尼的彼特街購物中心按年錄得4%溫和租金增長，至每年每方呎795美元，經過數年的停滯後重拾升軌。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，樂見香港穩坐全球頂級零售地段之一的地位，其中尖沙咀租金更再次位居亞太區最昂貴零售地段榜首。這反映出隨著來港旅客人數持續增加，加上政府積極推動香港旅遊業和盛事經濟，旅客消費漸趨穩健，有助提振零售品牌在核心區街舖的租賃活動。事實上，自通關以來，市場上接連錄得零售品牌在香港開設首店的租賃交易，而大部分品牌都選擇將首個據點設於四大核心街區。相信短中期內，除了國內品牌保持活躍外，市場還會繼續看到更多來自亞太地區零售品牌的租賃活動。