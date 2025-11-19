尖沙咀租金按年下調6% 仍蟬聯亞太區最昂貴購物地段榜首 居全球第四｜工商舖

戴德梁行的《全球主要零售大街》旗艦報告第35期顯示，香港尖沙咀繼續穩居全球第四最昂貴購物地段，同時繼續蟬聯亞太區最昂貴零售地段榜首。
亞太區租金增長由2024年2.8%放緩至2025年 2.1%
亞太區零售市場表現亞太區的租金增長由2024年的2.8%放緩至2025年的 2.1%，然而各個市場的表現差異顯著。印度的一線城市帶領亞太區表現，其中古爾岡的Galleria Market租金按年大升25%，新德里的康諾特廣場和孟買的肯普斯角則緊隨其後，分別升14%和10%。日本東京銀座和表參道亦分別錄得 10%及13%的強勁增長，惟香港尖沙咀的租金按年下調約6%至每年每方呎1,515美元水平。另外，悉尼的彼特街購物中心按年錄得4%溫和租金增長，至每年每方呎795美元，經過數年的停滯後重拾升軌。
戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，樂見香港穩坐全球頂級零售地段之一的地位，其中尖沙咀租金更再次位居亞太區最昂貴零售地段榜首。這反映出隨著來港旅客人數持續增加，加上政府積極推動香港旅遊業和盛事經濟，旅客消費漸趨穩健，有助提振零售品牌在核心區街舖的租賃活動。事實上，自通關以來，市場上接連錄得零售品牌在香港開設首店的租賃交易，而大部分品牌都選擇將首個據點設於四大核心街區。相信短中期內，除了國內品牌保持活躍外，市場還會繼續看到更多來自亞太地區零售品牌的租賃活動。
倫敦新邦德街首登全球最昂貴零售地段榜首
倫敦新邦德街以每年每方呎2,231美元的租金，首登榜首頂成爲全球最昂貴零售地段，按年租金升幅高達22%，超越了去年位於榜首的米蘭蒙特拿破崙大街(每年每方呎2,179 美元)，以及去年排名第二的紐約著名的上第五大道(每年每方呎2,000美元)。新邦德街的租金增長主要受強勁需求以及供應有限所推動，當中以克利福德街至伯靈頓花園之間的高級珠寶地段尤其受追捧，成為全球零售業競爭最激烈的地段之一。
全球平均租金按年增4.2%
在追蹤的零售地段中，約有58%錄得租金升幅，帶動全球平均租金按年增長4.2%。其中，美洲地區的租金增長最為強勁，錄得7.9%升幅，主要受南美洲貨幣效應推動。與此同時，歐洲租金按年平穩上升4%，當中以布達佩斯與倫敦表現尤為突出。相比之下，亞太區租金增長放緩至2.1%，印度和日本的表現亮眼，惟大中華區及東南亞所的經濟挑戰抵銷部分增長。
戴德梁行國際研究主管、報告作者Dominic Brown博士指出，一線零售地段正受到多重有利因素支持，包括經濟穩步增長、生活成本壓力緩解、以及消費者重新啟動可自由支配開支等。雖然各地的增長軌跡不盡相同，但核心購物地段的強勢表現尤為突出。觀察到部分城市甚至錄得雙位數的顯著增長，惟部分街區仍面臨租金壓力。實體零售的重要性持續不減，特別是那些能滿足消費者購物體驗與品牌互動的店鋪，這突顯了全球頂級購物街區堅韌的吸引力。相信隨著全球經濟逐步改善，零售街區的租金增長動力將進一步加強。