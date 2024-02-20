尖沙咀THE NATE全幢物業出售 市價5.5億元

THE NATE位於尖沙咀彌敦道176號，座落於彌敦道及山林道交界。物業地下至4樓為零售基座，而5樓至12樓則為共居式住宅，總建築面積約為32,000方呎。物業近年斥資近億元全幢翻新及改裝，零售基座佔5層樓面，每層建築面積約1,900至2,500方呎，6個舖位已全數租出予餐飲行業，包括食肆及咖啡店等。而共居式住宅標準樓層建築面積約2,600方呎，共提供71間套房及其所需配套。

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業現時的市場價約為5.5億元，呎價約1.72萬元，比起疫情前的價格有相當高的折讓；加上物業現時零售及住宅部分出租率分別高達100%及90%，能為買家提供即時穩定的租金收入。此外，受惠於政府「高才通計劃」及下學年起大學非本地生學額提升一倍等政策，預料巿場對住宅和共居式住宅的租賃需求將持續增加，並進一步帶動住宅租金上升。

袁志光稱，是次出售的物業正坐落鄰近香港理工大學和高鐵西九龍站，便利承租能力強的來港學生及經常要往返國內工作人仕，相信會吸引不少住宅營運商、私募基金或各投資者查詢。