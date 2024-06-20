尚逸示範單位｜一房及兩房有得睇 睡房擁角窗 一設計變套房｜多圖有片

大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」提供2個示範單位，包括1個交樓標準的一房及1個連裝修的兩房，實用面積分別為268方呎及389方呎，樓高3.5米。
兩房連裝修示範單位以27樓A室為藍本改造，實用面積389方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台，單位飯客廳呈長方形開則，入室右側為開放式廚房，設單邊操作台和墨綠色儲物櫃，配備有電磁爐及蒸焗爐。飯廳設有雙人餐檯，客廳擺放有墨綠色沙發，放置有兩個置物檯。房間及浴室採同排設計，其中一間房改造為書房，擺放有單人寫字台，附有掛墻式儲物架，另一間房靠窗擺放一張大床，可單邊落床，衣櫃位於床邊可供收納。房間內設趟門可連接浴室，使睡房變套房。浴室則設有淋浴間，採乾濕分離設計，有窗可通風透氣。
據價單顯示，首張價單涵蓋5伙該類戶型，價單定價由791.2萬至874.69萬元，扣除最高折扣9%後，折實售價由720萬至796萬元。
⇊尚逸兩房｜27樓A室 389方呎⇊
一房採暗廁設計
一房示範單位以27樓B室為藍本改造，實用面積268方呎，長方形開則，連22方呎露台及16方呎工作平台，便於對流通風，單位採開放式廚房設計，櫃內有折疊式餐檯，節約空間。睡房間隔方正，方便擺放傢俬，同樣設趟門可連接浴室，浴室淋浴間設有玻璃門分隔，暗廁設計。
據價單顯示，首張價單亦涵蓋5伙該類戶型，價單定價由538.08萬至588.6萬元。C室可享價值3.8萬傢俬現金津貼，計及該優惠及扣除最高9%折扣後，折實售價由485.8萬至531.8萬元。
⇊尚逸一房｜27樓B室 268方呎⇊
「尚逸」位於德輔道西328號，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。