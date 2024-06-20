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地產
2024-06-20 16:56:57

尚逸開價｜首推50伙 折實均呎19619元 入場價380.9萬｜西營盤新盤

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尚逸開價｜首推50伙 折實均呎19619元 入場價380.9萬｜西營盤新盤

「尚逸」今日(20日)公布首張價單，涉及50伙，折實售價380.9萬元起，折實呎價17,283元起，折實平均呎價19,619元。(林靄怡攝)

港島西單幢盤震撼價登場。大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」今日(20)公布首張價單，涉及50伙，折實售價380.9萬元起，折實呎價17,283元起，折實平均呎價19,619元。大鴻輝集團物業總監彭偉雄指，項目將於明日(21)正式對外開放示範單位參觀及展開收票，最快71日開售。

資料顯示，西營盤近年較少新盤供應，「尚逸」首張價單價格至少創區內7年新低。對上富豪酒店旗下西營盤「尚瓏」於20213月公布的首批折實均呎30,299元，「尚逸」較其低約35%，至於2017年推出的恒基地產(012)旗下西營盤「翰林峰」首張價單折實均呎26,130元，仍低其近25%

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彭偉雄續指，是次提供3個付款方式，買家選120天現金付款計劃入市，可享最高折扣達9%。另購入指定單位的買家，可獲贈價值6.8萬元或3.8萬元的傢俬現金津貼。「尚逸」首張價單實用面積介乎213492方呎，價單定價由426.04萬至1,383.17萬元，呎價介乎19,138元至28,113元。扣除最高折扣9%，計及傢俬優惠後，折實售價由380.9萬至1,258.68萬元，折實呎價由17,283元至25,583元。

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買家可參與大抽獎贏開放式戶

另外，項目首批售價最低單位為6E室，實用面積213方呎，開放式間隔，折實售價380.9萬元，折實呎價17,883元；呎價最低單位為6D室，實用面積286方呎，折實售價494.3萬元，折實呎價17,283元。至於一房售價最低為6B室，實用面積268方呎，折實售價485.85萬元；兩房售價最低為6A室，實用面積389方呎，折實售價719.99萬元。

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大鴻輝集團執行董事曹展康形容該價格為「震撼價」及「得一想二價」，售價及呎價均具競爭力，並且買家於明年117日之前完成交易，有機會參與大抽獎贏得該項目5C室，屬價值400萬元的開放式戶。

尚逸位於德輔道西328號，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。

即睇西營盤尚逸最新資訊 (House730)

 

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