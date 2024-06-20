尚逸開價｜首推50伙 折實均呎19619元 入場價380.9萬｜西營盤新盤

港島西單幢盤震撼價登場。大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」今日(20日)公布首張價單，涉及50伙，折實售價380.9萬元起，折實呎價17,283元起，折實平均呎價19,619元。大鴻輝集團物業總監彭偉雄指，項目將於明日(21日)正式對外開放示範單位參觀及展開收票，最快7月1日開售。 資料顯示，西營盤近年較少新盤供應，「尚逸」首張價單價格至少創區內7年新低。對上富豪酒店旗下西營盤「尚瓏」於2021年3月公布的首批折實均呎30,299元，「尚逸」較其低約35%，至於2017年推出的恒基地產(012)旗下西營盤「翰林峰」首張價單折實均呎26,130元，仍低其近25%。

彭偉雄續指，是次提供3個付款方式，買家選120天現金付款計劃入市，可享最高折扣達9%。另購入指定單位的買家，可獲贈價值6.8萬元或3.8萬元的傢俬現金津貼。「尚逸」首張價單實用面積介乎213至492方呎，價單定價由426.04萬至1,383.17萬元，呎價介乎19,138元至28,113元。扣除最高折扣9%，計及傢俬優惠後，折實售價由380.9萬至1,258.68萬元，折實呎價由17,283元至25,583元。