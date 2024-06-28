尚逸首推81伙下周一開賣 折實價380萬入場｜西營盤新盤

港島全新單幢盤搶先7月開售。大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」昨日(27日)深夜上載銷售安排，落實於下周一(7月1日)首輪推售81伙，涵蓋首兩張價單全數單位。 首批推售單位實用面積介乎213至492方呎，計及最高9%折扣及傢俬優惠後，折實售價由380.9萬至1,258.68萬元，折實呎價由17,283元至25,583元。入場單位為6樓E室，實用面積213方呎，開放式間隔，折實售價380.9萬元，折實呎價17,883元。

截止昨日超額6 . 5 倍 大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，截至昨日下午8時，「尚逸」共錄得近600個認購登記，以首輪銷售81伙計，超額認購約6.5倍，項目於周六(29日)晚上8時截止收票。他指，項目一房及兩房獲買家垂青，當中一房吸引不少投資者入票，客源中亦不乏外區客和內地客。