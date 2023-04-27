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地產
2023-04-27 15:26:02

居屋市況｜首季未補價居屋買賣錄1062宗 每宗平均成交價455萬

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據房委會及房屋署資料指，今年首季全港錄1,062宗居屋第二市場買賣個案，較去年第4季錄881宗，按季增加21%，連升兩季，創近7季新高。(資料圖片)

據房委會及房屋署資料指，今年首季全港錄1,062宗居屋第二市場買賣個案，較去年第4季錄881宗，按季增加21%，連升兩季，創近7季新高。(資料圖片)

房委會及房屋署最新數據指，今年首季全港錄1,062宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較去年第4季的881宗按季增加21%，連升兩季，重越千宗水平，並創近7季新高。至於上季未補價物業成交總值約48.33億元，較去年第4季的38.65億元同步上升25%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，白居二准買證早於去年底批出，為居屋第二市場引入大批潛在買家，加上寬減首置印花稅稅率及撤銷防疫措施等利好消息先後推出，正好令市場不明朗氛圍一掃而空，成功點燃居屋置業欲望，牽動未補價居屋交投扶搖直上。

首季未補價居屋平均售價升3.7%

本港於今年初恢復與內地通關，其後政府宣布寬減首置印花稅稅率及全面撤銷防疫措施，帶動市場氣氛轉好，居屋第二市場買賣亦乘勢而起。本年首季每宗居屋第二市場買賣平均作價約455.1萬元，較去年末季的438.7萬元，按季上升3.7%，終止五連跌，與去年同期502.6萬的差距亦已收窄至10%以內，顯示上車客在疫情消退後，對後市觀感正面，把握樓市轉勢之時撈底入市。陳海潮預期，疫後本港經濟邁入全面復甦，市民重拾信心入市，推動資助房屋售價穩步上升。此外，首季居屋第二市場仍不乏矚目成交個案，當中長沙灣凱樂苑一個未補地價的高層單位，實用面積629方呎，以838萬元易主，折合平均實用呎價13,323元。

馬鞍山居屋錦泰苑上季交投升幅最大，共錄29宗買賣，按月增71%或12宗。(資料圖片)

馬鞍山居屋錦泰苑上季交投升幅最大，共錄29宗買賣，按月增71%或12宗。(資料圖片)

錦泰苑上季交投升幅最大 29

按物業價值劃分，今年首季共有5個組別交投量按季上升，其中價值600萬元以上組別交投升幅最為明顯，由去年末季的65宗買賣，急增至上季143宗，按季攀升1.2倍。至於最活躍的交投組別，則為價值400500萬元以內的居二單位，首季共錄得400宗成交，按季增加10%。若按屋苑劃分，以馬鞍山錦泰苑交投升幅最大，上季共錄29宗買賣，按月大增71%12宗，而上述屋苑成交總值，亦同步增加95%1.56億元。長沙灣凱樂苑則以48宗買賣，蟬聯交投最活躍的綠表居屋屋苑，連續兩季高踞榜首，上季成交總值共涉2.53億元。

陳海潮指出，去年樓市飽受第五波疫情爆發困擾而表現疲弱，市民對置業取態保守，屏息觀望後市動向。踏入2023年，一連串利好消息刺激香港經濟復甦，市場氣氛迅速回暖，從資助房屋銷情熾熱中可見一斑。不過，發展商此際接連於各區推出上車新盤，開價亦貼近二手市場，令近日二手物業買賣陷入拉鋸局面，故預料次季未補價居屋交投量，將伴隨白居二准買證陸續被消耗後而減少，於700800宗之間徘徊。

首季居屋第二市場活躍成交屋苑狀況

屋苑名稱

簽署臨時合約成交宗數

成交總值(億元)

實用面積平均呎價()

23年首季*

按季調幅

23年首季*

按季調幅

233*

2212

凱樂苑**

48

ó

2.53

+ 4%

13,214

+ 13.0%

天頌苑

35

+ 35%

1.35

+ 34%

6,700

+ 6.6%

天盛苑

33

- 11%

1.44

- 6%

7,839

+ 8.8%

屏欣苑

33

- 28%

1.43

- 22%

10,568

+ 3.7%

愉翠苑

32

- 27%

1.81

- 23%

9,783

+ 7.3%

錦泰苑

29

+ 71%

1.56

+ 95%

9,070

+ 7.6%

錦豐苑

29

+ 4%

1.33

+ 4%

8,618

- 4.6%

天富苑

29

+ 7%

1.17

+ 8%

6,356

+ 0.3%

富榮花園

28

+ 65%

1.51

+ 77%

9,799

+ 3.8%

寶盈花園

27

- 4%

1.39

- 4%

9,800

- 1.6%

*臨時數字
**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較
資料提供：香港房屋委員會、房屋署及利嘉閣地產研究部

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