居屋市況｜首季未補價居屋買賣錄1062宗 每宗平均成交價455萬

首季未補價居屋平均售價升 3.7% 本港於今年初恢復與內地通關，其後政府宣布寬減首置印花稅稅率及全面撤銷防疫措施，帶動市場氣氛轉好，居屋第二市場買賣亦乘勢而起。本年首季每宗居屋第二市場買賣平均作價約455.1萬元，較去年末季的438.7萬元，按季上升3.7%，終止五連跌，與去年同期502.6萬的差距亦已收窄至10%以內，顯示上車客在疫情消退後，對後市觀感正面，把握樓市轉勢之時撈底入市。陳海潮預期，疫後本港經濟邁入全面復甦，市民重拾信心入市，推動資助房屋售價穩步上升。此外，首季居屋第二市場仍不乏矚目成交個案，當中長沙灣凱樂苑一個未補地價的高層單位，實用面積629方呎，以838萬元易主，折合平均實用呎價13,323元。

錦泰苑上季交投升幅最大 錄 29 宗 按物業價值劃分，今年首季共有5個組別交投量按季上升，其中價值600萬元以上組別交投升幅最為明顯，由去年末季的65宗買賣，急增至上季143宗，按季攀升1.2倍。至於最活躍的交投組別，則為價值400至500萬元以內的居二單位，首季共錄得400宗成交，按季增加10%。若按屋苑劃分，以馬鞍山錦泰苑交投升幅最大，上季共錄29宗買賣，按月大增71%或12宗，而上述屋苑成交總值，亦同步增加95%至1.56億元。長沙灣凱樂苑則以48宗買賣，蟬聯交投最活躍的綠表居屋屋苑，連續兩季高踞榜首，上季成交總值共涉2.53億元。

陳海潮指出，去年樓市飽受第五波疫情爆發困擾而表現疲弱，市民對置業取態保守，屏息觀望後市動向。踏入2023年，一連串利好消息刺激香港經濟復甦，市場氣氛迅速回暖，從資助房屋銷情熾熱中可見一斑。不過，發展商此際接連於各區推出上車新盤，開價亦貼近二手市場，令近日二手物業買賣陷入拉鋸局面，故預料次季未補價居屋交投量，將伴隨白居二准買證陸續被消耗後而減少，於700至800宗之間徘徊。