居屋市況｜首季未補價居屋買賣錄1062宗 每宗平均成交價455萬

房委會及房屋署最新數據指，今年首季全港錄1,062宗居屋第二市場買賣個案(按簽署臨時買賣合約的成交為準)，較去年第4季的881宗按季增加21%，連升兩季，重越千宗水平，並創近7季新高。至於上季未補價物業成交總值約48.33億元，較去年第4季的38.65億元同步上升25%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，白居二准買證早於去年底批出，為居屋第二市場引入大批潛在買家，加上寬減首置印花稅稅率及撤銷防疫措施等利好消息先後推出，正好令市場不明朗氛圍一掃而空，成功點燃居屋置業欲望，牽動未補價居屋交投扶搖直上。
首季未補價居屋平均售價升3.7%
本港於今年初恢復與內地通關，其後政府宣布寬減首置印花稅稅率及全面撤銷防疫措施，帶動市場氣氛轉好，居屋第二市場買賣亦乘勢而起。本年首季每宗居屋第二市場買賣平均作價約455.1萬元，較去年末季的438.7萬元，按季上升3.7%，終止五連跌，與去年同期502.6萬的差距亦已收窄至10%以內，顯示上車客在疫情消退後，對後市觀感正面，把握樓市轉勢之時撈底入市。陳海潮預期，疫後本港經濟邁入全面復甦，市民重拾信心入市，推動資助房屋售價穩步上升。此外，首季居屋第二市場仍不乏矚目成交個案，當中長沙灣凱樂苑一個未補地價的高層單位，實用面積629方呎，以838萬元易主，折合平均實用呎價13,323元。
錦泰苑上季交投升幅最大 錄29宗
按物業價值劃分，今年首季共有5個組別交投量按季上升，其中價值600萬元以上組別交投升幅最為明顯，由去年末季的65宗買賣，急增至上季143宗，按季攀升1.2倍。至於最活躍的交投組別，則為價值400至500萬元以內的居二單位，首季共錄得400宗成交，按季增加10%。若按屋苑劃分，以馬鞍山錦泰苑交投升幅最大，上季共錄29宗買賣，按月大增71%或12宗，而上述屋苑成交總值，亦同步增加95%至1.56億元。長沙灣凱樂苑則以48宗買賣，蟬聯交投最活躍的綠表居屋屋苑，連續兩季高踞榜首，上季成交總值共涉2.53億元。
陳海潮指出，去年樓市飽受第五波疫情爆發困擾而表現疲弱，市民對置業取態保守，屏息觀望後市動向。踏入2023年，一連串利好消息刺激香港經濟復甦，市場氣氛迅速回暖，從資助房屋銷情熾熱中可見一斑。不過，發展商此際接連於各區推出上車新盤，開價亦貼近二手市場，令近日二手物業買賣陷入拉鋸局面，故預料次季未補價居屋交投量，將伴隨白居二准買證陸續被消耗後而減少，於700至800宗之間徘徊。
首季居屋第二市場活躍成交屋苑狀況
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屋苑名稱
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簽署臨時合約成交宗數
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成交總值(億元)
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實用面積平均呎價(元)
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23年首季*
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按季調幅
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23年首季*
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按季調幅
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23年3月*
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較22年12月
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凱樂苑**
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48
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ó
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2.53
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+ 4%
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13,214
|
+ 13.0%
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天頌苑
|
35
|
+ 35%
|
1.35
|
+ 34%
|
6,700
|
+ 6.6%
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天盛苑
|
33
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- 11%
|
1.44
|
- 6%
|
7,839
|
+ 8.8%
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屏欣苑
|
33
|
- 28%
|
1.43
|
- 22%
|
10,568
|
+ 3.7%
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愉翠苑
|
32
|
- 27%
|
1.81
|
- 23%
|
9,783
|
+ 7.3%
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錦泰苑
|
29
|
+ 71%
|
1.56
|
+ 95%
|
9,070
|
+ 7.6%
|
錦豐苑
|
29
|
+ 4%
|
1.33
|
+ 4%
|
8,618
|
- 4.6%
|
天富苑
|
29
|
+ 7%
|
1.17
|
+ 8%
|
6,356
|
+ 0.3%
|
富榮花園
|
28
|
+ 65%
|
1.51
|
+ 77%
|
9,799
|
+ 3.8%
|
寶盈花園
|
27
|
- 4%
|
1.39
|
- 4%
|
9,800
|
- 1.6%
*臨時數字
註**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較
資料提供：香港房屋委員會、房屋署及利嘉閣地產研究部