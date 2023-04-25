申請居屋2023懶人包｜6大新居屋苑呎價地點、申請時間表、白表綠表申請資格、入息上限

申請居屋懶人包2023｜2023年居屋最快將於今年年中開始接受申請，要知道買居屋上車是不少香港人的夢想，今期居屋6個新盤，包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑共有9,154伙，分別以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。有意於年中申請2023年居屋人士可閱讀以下內文，了解綠表及白表申請資格、入息上限、申請方法、日期、程序及相關居屋地點、價錢、實用面積等資訊，到今年第四季攪珠、明年初揀樓時便有定兩手準備！

消息指，新一期居屋或於今年年中可申請，今期居屋6個新盤為觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，6個新盤分別以市價62折發售，共有9,154伙是復建居屋以來最多的一次，售價由149萬元至494萬元，當中逾八成單位來自市區，為近年罕見。

申請居屋2023｜入息上限、資產限額

綠表申請人資格或被收緊

現時綠表人士申請居屋毋需接受審查，因其為公屋戶入息和資產限額已滿足居屋要求。唯因蔡天鳳碎屍案被告之一、死者前家翁鄺球，被揭發以綠表資格購入居屋單位，但同時名下亦持有市值逾7,000萬元的加多利山豪宅，房委會近日亦討論是否收緊綠表買家資格，尤其是資產限制，當局建議與白表買家「睇齊」。

到時綠表買家申請購買居屋時，在居屋申請截止日期之前的24個月起計，直至簽署買賣合約，申請者及申請表上的家庭成員，均不得擁有或與他人共同擁有香港任何住宅物業或物業的權益，又或在該時段內簽訂任何協議購買物業，或持有公司而間接擁有住宅物業權益。

居屋2023｜房委會擬收緊綠表人士資格 買樓前兩年或不可在港擁物業

白表申請人家庭入息上限及資產限額