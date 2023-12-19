展望明年｜中原料首季迎「小陽春」 上半年樓價或彈5%

臨近年底，代理行公布對明年樓市預測。中原地產指，隨著上周美國連續三次不加息，並預告明年會減息3次共0.75厘，為本港樓市注入一支「強心針」。若明年首季再有「減辣」措施出台，二手樓價有望於上半年回升約5%；而明年農曆新年前後是樓市傳統旺季，加上利好消息刺激下，預期樓市第一季即迎來成交量「小陽春」。

今年樓市買賣急跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，預計今年整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄約5.8萬宗，將創1991年有紀錄以來新低；二手私宅僅錄3萬宗，料創1996年有紀錄以來新低。