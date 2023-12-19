展望明年｜中原料首季迎「小陽春」 上半年樓價或彈5%

臨近年底，代理行公布對明年樓市預測。中原地產指，隨著上周美國連續三次不加息，並預告明年會減息3次共0.75厘，為本港樓市注入一支「強心針」。若明年首季再有「減辣」措施出台，二手樓價有望於上半年回升約5%；而明年農曆新年前後是樓市傳統旺季，加上利好消息刺激下，預期樓市第一季即迎來成交量「小陽春」。
今年樓市買賣急跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，預計今年整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄約5.8萬宗，將創1991年有紀錄以來新低；二手私宅僅錄3萬宗，料創1996年有紀錄以來新低。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，息口一向是左右買家入市其中一個重大因素，現時息口確定見頂，部分買家希望把握樓價低位偷步入市，料樓市明年首季即迎來交投「小陽春」，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)有望回升約5%至155點。
他說，一手發展商為求銷量，仍會以筍價推盤，訂價相當克制，貨尾盤亦會推出各項優惠吸客，料一手明年錄約1.5萬宗成交；二手市場受惠息口因素及剛性需求持續高企，料錄4萬宗成交，即按年升33.3%。
分行明年削減至350間
陳永傑預測，集團香港住宅部今年佣金收入約27億元，較去年全年雖少約5.9%，但料仍錄得盈利。在樓市成交量低迷下，今年分行縮減至379間，較年初減少約19%，明年目標減至350間，意味再縮減29間。營業部今年亦削減人手約9.7%，現時營業員人數4,941人，明年目標維持約5,000人水平。