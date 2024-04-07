屯門兆麟苑持續上月旺勢 本月頭5日錄兩宗居二買賣 兆康苑兩房放盤4日速沽｜二手居屋成交

兆麟苑大三房罕放 同區客435萬承接
新一期「白居二」陸續入市，令居二市場交投增多。祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門居屋兆麟苑持續上月買賣旺勢，本月頭5日已錄得兩宗居二市場成交，包括G座高層9室，實用面積645方呎，間隔為大三房，最新以居二市場價435萬元成交，平均實用呎價6,744元。他指出，新買家為區內客，一直鍾情兆麟苑的大三房單位，見上述屬於高層，享開揚景觀，內部裝修亦企理，而且價錢合理，見市場同類單位少有放盤，亦有其他家人居住同一屋苑，可以互相照應，遂入市上址自用。
即睇屯門兆麟放盤(HOUSE730)
兆康苑兩房放盤4日 自由價328萬沽
此外，同區居屋兆康苑交投亦加快，一伙兩房戶放盤僅4日即獲承接。祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門兆康苑D座低層4室，實用面積438方呎，採兩房兩廳間隔，放盤4日便速獲區內客垂青，鍾情單位附設企理裝修，客廳及房間均擁內園景觀，而且原業主肯增加議幅，累減22萬元，最終以自由市場價328萬元成交，實用平均呎價7,489元。據了解，單位原業主於2014年以約243.8萬元(自由市場價)購入，是次轉手帳面獲利約84.2萬元離場。
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