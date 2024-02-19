屯門居屋兆麟苑高層兩房 望靚海景兼附新淨裝修｜有樓睇

位於屯門南的居屋兆麟苑，位置屬靜中帶旺，鄰近以食海鮮聞名的三聖邨，附近亦不少運動場所、休憩公園，包括屯門市鎮公園，日常生活配套相當完善。由於兆麟苑位置臨近青山灣，部分高層單位可享有優美海景，而是次推介的兩房海景放盤單位，更附帶雅緻企理裝修，整體質素不俗，屬上車好選擇。

全屋柔和色調 無窗台、有花槽

上述放盤單位為屯門兆麟苑G座高層8室，實用面積401方呎，採兩房開則，叫價410萬元(自由市場價)，平均實用呎價10,224元。單位裝修十分新淨企理，全屋以米色為主調，配上窗外開揚的海景、市景和球場景，居住環境清幽舒服。此外，兆麟苑單位廳和房均沒有窗台位，但窗外設有花槽位，而上址單位向海，陽光充沛兼及空氣流通，特別適合栽種不同類型植物，同時亦可點綴家居。值得一提是，屋苑由新鴻基旗下的啟勝擔任物業管理，保安嚴密，質素具一定保證。