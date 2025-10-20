屯門居屋連錄買賣！租客趁減息及樓價處低位 自由市場價315萬買兩房上車｜二手樓成交

曾慧敬透露，買家為租客，見減息周期重啟，加上樓價已大幅回落，置業門檻下降，近期樓市氣氛亦持續向好，遂入市上址自用。原業主早於1985年以13.08萬元一手(未補價)買入單位，持貨長達40年，相信扣除補地價後，仍有可觀獲利。

中原地產屯門御半山分行經理曾慧敬表示，景峰花園第4座中層A室，實用面積約423方呎，兩房間隔。原業主於自由市場放盤，開價320萬元，議價後以315萬元沽出，呎價約7,447元。

剛性需求持續殷切，隨著息口回落，樓價現時處於低位，吸引用家趁勢入市。屯門居屋景峰花園新近連錄2宗成交，其中一個兩房單位獲租客以315萬元自由市場價購入「上車」。

上車客「無樓睇」 269 萬自由市場價入市兩房

曾慧敬指，景峰花園第4座低層E室，實用面積約396方呎，兩房間隔，自由市場叫價298萬元，目前仍有租約，不能睇樓，最終減價29萬元，獲上車客以269萬元承接，呎價約6,793元。

曾慧敬續指，上月同類型單位3座低層H室以318萬元售出，今番新成交單位由於無樓睇，造價稍低屬正常，是次成交價屬合理價。原業主於2014年以223萬元自由市場價買入單位，持貨約11年，現轉售帳面獲利46萬元或約20.6%。

資料顯示，景峰花園位於屯門新墟景峰徑2號，1985年入伙，共有5座，提供1,520個單位。