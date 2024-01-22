屯門弦海高層靚裝一房 遼闊河海雙景 超開揚｜有樓睇

位於屯門南的單幢物業弦海，入伙至今僅3年，向以景觀佳見稱，部分單位可同時享有屯門河及黃金海岸一帶景色。位置方面，物業距離港鐵屯門站約需13分鐘步程，而前往出名多特色美食的龍門居，步程則約10分鐘，日常交通、飲食及購物都算方便。

全屋裝修新淨 可即買即住

弦海全盤共提供371伙單位，實用面積介乎162至934方呎。是次推介的放盤單位為高層L室，實用面積342方呎，屬一房及開放式廚房間隔，叫價500萬元，平均實用呎價14,620元。單位最大賣點是位處高層，不單附有新淨實用靚裝，可以即買即住，更享有最優質的景觀，同時望屯門河、周邊市景及遠望黃金海岸一帶景致，視野非常開揚吸引。此外，物業設有住客會所，設施包括健身室及戶外泳池等，以單幢物業來就，設備算齊全，特別適合鍾情樓齡新、想有會所設備及日常採買方便的買家。