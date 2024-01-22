熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-22 18:45:00

屯門弦海高層靚裝一房 遼闊河海雙景 超開揚｜有樓睇

分享：
單位面向屯門河一帶，享有周邊河海雙景，同時飽覽周邊市景，景觀優質。

單位面向屯門河一帶，享有周邊河海雙景，同時飽覽周邊市景，景觀優質。

位於屯門南的單幢物業弦海，入伙至今僅3年，向以景觀佳見稱，部分單位可同時享有屯門河及黃金海岸一帶景色。位置方面，物業距離港鐵屯門站約需13分鐘步程，而前往出名多特色美食的龍門居，步程則約10分鐘，日常交通、飲食及購物都算方便。

全屋裝修新淨 可即買即住

弦海全盤共提供371伙單位，實用面積介乎162934方呎。是次推介的放盤單位為高層L室，實用面積342方呎，屬一房及開放式廚房間隔，叫價500萬元，平均實用呎價14,620元。單位最大賣點是位處高層，不單附有新淨實用靚裝，可以即買即住，更享有最優質的景觀，同時望屯門河、周邊市景及遠望黃金海岸一帶景致，視野非常開揚吸引。此外，物業設有住客會所，設施包括健身室及戶外泳池等，以單幢物業來就，設備算齊全，特別適合鍾情樓齡新、想有會所設備及日常採買方便的買家。

單位裝修雅緻新淨，加上景觀開揚，室內光線充沛。 睡房裝有地台，大大解決收納空間不足問題。 睡房亦附有小露台。 大廳外接露台，方便欣賞窗外美景，同時亦便於晾曬衣物。 單位最大賣點之一是，景觀開揚吸引。 單位平面圖。 弦海位於屯門車，屬單幢物業，入伙僅3年。(資料圖片)

放盤單位資料

物業名稱：弦海
地址：屯門業旺路101
發展商：莊士中國
樓齡：3
放盤單位：高層L (物業編號：AN244678)
叫價：500萬元
實用面積：342方呎 / @14,620
間隔：一房
單位相關資料：https://bit.ly/3HqZ1E9
查詢電話：2482 9322 (祥益地產新屯門中心分行 黃先生)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受