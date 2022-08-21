屯門新盤｜一田超市進駐NOVO Walk 為住戶提供折扣優惠

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期今日(21日)次輪開賣383伙，新地代理總經理陳漢麟表示，項目以打造北歐式幸福及健康生活為理念，集多項優勢於一身，務求令住戶能在生活各層面享受便利。為進一步方便住戶，NOVO LAND商場NOVO Walk引入一田超市進駐，並為住戶提供購物折扣優惠及免費送貨服務。

新地代理租務副總經理孫雅茵稱，面積約4.8萬方呎的NOVO Walk商戶組合多元化，提供約40個商舖，當中人氣餐廳佔整體約三成。商場現已確定引入英藝幼稚園暨國際幼兒園、一田超市、萬寧、麥當勞、A1 Bakery、永東旅行社及7-11便利店等，並積極與其他範疇的商戶洽談，包括文青小店及寵物用品店等。她透露，NOVO Walk呎租介乎80元至300元，而一田NOVO Walk店佔地約4,000方呎。

一田百貨行政總裁黃思麗指，一田超市計劃於商場開業時，為NOVO LAND住戶提供星級禮遇，包括開業首3個月，住戶凡於一田NOVO Walk店內出示專屬手機應用程式「Live E-asy」專享95折優惠；住戶購物滿300元即可享免費送貨服務。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，為該區歷來最大型私人住宅發展項目，分6期發展，涉14座住宅大樓，提供4,585伙；另設有約4.8萬方呎商場「NOVO Walk」，以及住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎的「NOVO Resorts」，配備88項設施。