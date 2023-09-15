屯門新盤｜凱和山呎價低見9168元 6年最平

一手市場焦點落在新界西，由路勁地產與深圳控股(604)合作的屯門掃管笏「凱和山」周四首推140伙，戶型涵蓋開放式至三房。提供最高18%折扣，折實價312.5萬元起，折實呎價低見9,168元，創6年來新盤首批新低水平；折實平均呎價11,088元，與上個屯門青山公路及掃管笏一帶新盤，相隔半年賣平約11％。 「凱和山」首批涵蓋11伙開放式、44伙一房、74伙兩房及11伙三房，實用面積291至700方呎，折實價312.5萬至824萬元，折實呎價9,168至12,336元。入場單位為5座2樓K室開放式戶，面積291方呎，折實價312.5萬元，呎價10,739元。