屯門新盤｜凱和山呎價低見9168元 6年最平

一手市場焦點落在新界西，由路勁地產與深圳控股(604)合作的屯門掃管笏「凱和山」周四首推140伙，戶型涵蓋開放式至三房。提供最高18%折扣，折實價312.5萬元起，折實呎價低見9,168元，創6年來新盤首批新低水平；折實平均呎價11,088元，與上個屯門青山公路及掃管笏一帶新盤，相隔半年賣平約11％。
「凱和山」首批涵蓋11伙開放式、44伙一房、74伙兩房及11伙三房，實用面積291至700方呎，折實價312.5萬至824萬元，折實呎價9,168至12,336元。入場單位為5座2樓K室開放式戶，面積291方呎，折實價312.5萬元，呎價10,739元。
較掃管笏3年前新盤低近35%
路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰形容首批單位定價為「勁爆勁筍KING心價」，已參考同區項目及現時市況，對比掃管笏對上新盤、「恆大．珺瓏灣」第2期3年前首批折實平均呎價16,942元低近35%，故價錢絕對是合適、超值，期望幫助市民置業。他強調，公司亦「計好數」，由於尚未公布所有單位價錢，故暫難衡量項目利潤。項目示範單位已對外開放，預計周末起接受認購登記，最快月內開售。
代理：勢必凍結新界區一手及二手
中原陳忠浩指，「凱和山」首張價單極具吸引力，比同區一、二手有約兩成折讓，更與掃管笏上一個新盤低逾三成；而項目折實呎價低見9,168元，低於2015年11月「滿名山」呎價9,187元，創同區逾8年新低，勢必凍結新界區一手及二手市場，料掀起搶購潮。
資料顯示，沙頭角「尚澄」於2017年4月首推57伙，當時折實呎價最平9,128元。至於同區青山公路及掃管笏一帶新盤、長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」第2期，今年3月首推88伙折實平均呎價12,509元，相隔半年，「凱和山」現賣平約11%。
「飛揚」第1期獲入伙紙 短期開放現樓
至於「飛揚」同日公布最新部署，長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目第1期已於日前獲發入伙紙，即將開放該期數的現樓單位，詳情於稍後公布。她稱，「飛揚」第1期及第2期迄今共沽702伙，套現逾35億元。