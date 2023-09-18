屯門新盤｜凱和山銷售廳參觀人流絡繹不絕 最快本月下旬展開首輪銷售

陳健聰(右)表示，集團欣然見到「凱和山」收票情況湧躍，最快可於本月下旬進行首輪銷售。

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」上周四(14日)以「勁爆勁筍KING心價」公布首張價單，涉及140伙，市場反應熱烈，銷售廳連日人流絡繹不絕，參觀人士對實用間隔、會所設施及周邊環境都大為讚賞。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，集團欣然見到「凱和山」收票情況湧躍，預計會在短期內加推新一批單位應市，並最快可於本月下旬進行首輪銷售。