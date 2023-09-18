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地產
2023-09-18 19:09:50

屯門新盤｜凱和山銷售廳參觀人流絡繹不絕 最快本月下旬展開首輪銷售

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屯門新盤｜凱和山銷售廳參觀人流絡繹不絕 最快本月下旬展開首輪銷售

陳健聰(右)表示，集團欣然見到「凱和山」收票情況湧躍，最快可於本月下旬進行首輪銷售。

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」上周四(14)以「勁爆勁筍KING心價」公布首張價單，涉及140，市場反應熱烈，銷售廳連日人流絡繹不絕，參觀人士對實用間隔、會所設施及周邊環境都大為讚賞。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，集團欣然見到「凱和山」收票情況湧躍，預計會在短期內加推新一批單位應市，並最快可於本月下旬進行首輪銷售。

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「凱和山」首批單位屬第1座及第5座，戶型包括11伙開放式、44伙一房、74伙兩房，以及11伙三房，實用面積介乎291至700方呎。單位定價由381萬至1,004.8萬元，呎價介乎11,181元至15,042元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由312.5萬至824萬元，折實呎價介乎9,168元至12,336元。以定價計，今批單位市值約8.97億元。

入場單位為第5座2樓K室，開放式間隔，實用面積291方呎，折實售價312.5萬元，呎價約10,739元。最低呎價單位，為第5座1樓G室，實用面積576方呎，兩房梗廚間隔，折實售價528.1萬元，呎價9,168元。至於一房入場單位為第5座2樓B室，實用面積370方呎，折實售價366.1萬元，呎價9,895元。

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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