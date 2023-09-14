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地產
2023-09-14 15:43:50

新盤開價｜屯門凱和山首推140伙 呎價9168元起 開放式戶312萬入場

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新盤開價｜屯門凱和山首推140伙 呎價9168元起 開放式戶312萬入場

凱和山」周四(14日)公布首張價單，涉及140伙。(鍾式明攝)

本月焦點全新盤、由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周四(14)公布首張價單，涉及140伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價312.5萬元起，折實呎價9,168元起，折實平均呎價11,088元。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰形容首批單位定價為「勁爆勁筍KING心價」，稱是十分超值、合適的價錢，定價參考同區項目及現時市況，期望可以幫助市民上車。他透露，是次定價與毗鄰的「恆大．珺瓏灣」首批開價有近30%的折讓。至於項目即日起開放示範單位予公眾參觀，最快周末起接受認購登記，有機會月內開售。

新盤開價｜屯門凱和山首推140伙 呎價9168元起 開放式戶312萬入場

陳健聰形容首批單位定價為「勁爆勁筍KING心價」，已參考同區項目及現時市況。(鍾式明攝)

入場單位為291呎開放式

「凱和山」首批單位屬第1座及第5座，戶型包括11伙開放式、44伙一房、74伙兩房，以及11伙三房，實用面積介乎291700方呎。單位定價由381萬至1,004.8萬元，呎價介乎11,181元至15,042元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由312.5萬至824萬元，折實呎價介乎9,168元至12,336元。以定價計，今批單位市值約8.97億元。

入場單位為第52K室，開放式間隔，實用面積291方呎，折實售價312.5萬元，呎價約10,739元。至於最低呎價單位，為第51G室，實用面積576方呎，兩房梗廚間隔，折實售價528.1萬元，呎價9,168元。

陳健聰稱，「凱和山」一房入場單位為第52B室，實用面積370方呎，折實售價366.1萬元，呎價9,895元。

新盤開價｜屯門凱和山首推140伙 呎價9168元起 開放式戶312萬入場

「凱和山」第5座2樓B室，實用面積370方呎，一房間隔，折實售價366.1萬元，呎價9,895元。(鍾式明攝)

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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