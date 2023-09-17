屯門新盤｜凱和山首個周末累收2500票 超額逾16倍

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」上周四(14日)以「勁爆勁筍KING心價」公布首張價單，涉及140伙，示範單位經已對外開放，連日參觀人流絡繹不絕。項目昨日(16日)起接受認購登記，連同今日(17日)首個周末已累收約2,500票，超額認購逾16倍。
發展商更特別安排義大利雪糕供蒞臨參觀示範單位人士消暑，場面熱鬧。發展商表示，參觀人士近五成屬同區換樓客，以年輕人及小家庭為主，大部分對兩房感興趣，認為間隔實用，對會所設施尤其讚賞；另有部分內地專才查詢大單位，主要鍾情項目鄰近機場、珠海學院及國際學校。
「凱和山」首批單位屬第1座及第5座，戶型包括11伙開放式、44伙一房、74伙兩房，以及11伙三房，實用面積介乎291至700方呎。單位定價由381萬至1,004.8萬元，呎價介乎11,181元至15,042元。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由312.5萬至824萬元，折實呎價介乎9,168元至12,336元。以定價計，今批單位市值約8.97億元。
入場單位為第5座2樓K室，開放式間隔，實用面積291方呎，折實售價312.5萬元，呎價約10,739元。最低呎價單位，為第5座1樓G室，實用面積576方呎，兩房梗廚間隔，折實售價528.1萬元，呎價9,168元。至於一房入場單位為第5座2樓B室，實用面積370方呎，折實售價366.1萬元，呎價9,895元。
「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。