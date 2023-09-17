屯門新盤｜凱和山首個周末累收2500票 超額逾16倍

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」上周四(14日)以「勁爆勁筍KING心價」公布首張價單，涉及140伙，示範單位經已對外開放，連日參觀人流絡繹不絕。項目昨日(16日)起接受認購登記，連同今日(17日)首個周末已累收約2,500票，超額認購逾16倍。

發展商更特別安排義大利雪糕供蒞臨參觀示範單位人士消暑，場面熱鬧。發展商表示，參觀人士近五成屬同區換樓客，以年輕人及小家庭為主，大部分對兩房感興趣，認為間隔實用，對會所設施尤其讚賞；另有部分內地專才查詢大單位，主要鍾情項目鄰近機場、珠海學院及國際學校。