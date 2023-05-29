屯門新盤｜多圖！NOVO LAND現樓會所首曝光 水上遊樂設施佔地近3.2萬方呎

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND為區內歷來最大型私人住宅發展項目，其中第1A期及第1B期已陸續發信通知業主收樓，項目設有度假式園林住客會所NOVO Resort，會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」及「Skywalk」三個部分組成，提供88項設施。發展商早前向傳媒首度開放NOVO Resorts中部分設施，其中包括近3.2萬方呎的水上遊樂設施、長達50米的「極光幻彩池」等。
其他設施方面，包括24小時全天候的「24/7 Fit & Gym 動力健身館、室內主題遊樂場「Jolly Woodland奇趣仙蹤」、提供多元藝術教育的「Art Academy手藝館」、戶外燒烤場區「Garden Grill燒遙薈」、「The Dining House美饌匯」、室內共享空間「點子廊」、無紙共享書庫「e-Library」、戶外的「Adventure Park 躍動青春」更設有創新的 Cocowave Pendulum Swing 多人韆鞦，另為「毛孩」設置「寵閒天地 Petopia」，讓住戶可攜同愛寵任跑任跳。
至於現時第1A期及第1B期現樓入伙，住客於遊走於「Skywalk」及項目各處，可率先欣賞當中約50件藝術作品。「Skywalk」更提供多個戶內外共享空間，予住戶共同工作、休暇、暢敘或交流，更配備健康小食補給站。
另外，屋苑住戶更可享免觸式通行體驗，住戶使用專屬的手機應用程式「Live e-asy」，屋苑大門、升降機大堂入口、會所入口主閘機以至住宅大堂升降機樓層按鈕，均可透過手機藍牙自動感應，配合屋苑自動門設計。發展商早前表示，項目每方呎管理費為3.98元。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，屬屯門區約20年以來最大型私人發展項目，分6期發展，涉及14座住宅大樓，合共提供4,585伙。即將推售的NOVO LAND第2A期，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。