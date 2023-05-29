屯門新盤｜多圖！NOVO LAND現樓會所首曝光 水上遊樂設施佔地近3.2萬方呎

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND為區內歷來最大型私人住宅發展項目，其中第1A期及第1B期已陸續發信通知業主收樓，項目設有度假式園林住客會所NOVO Resort，會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」及「Skywalk」三個部分組成，提供88項設施。發展商早前向傳媒首度開放NOVO Resorts中部分設施，其中包括近3.2萬方呎的水上遊樂設施、長達50米的「極光幻彩池」等。

其他設施方面，包括24小時全天候的「24/7 Fit & Gym 動力健身館、室內主題遊樂場「Jolly Woodland奇趣仙蹤」、提供多元藝術教育的「Art Academy手藝館」、戶外燒烤場區「Garden Grill燒遙薈」、「The Dining House美饌匯」、室內共享空間「點子廊」、無紙共享書庫「e-Library」、戶外的「Adventure Park 躍動青春」更設有創新的 Cocowave Pendulum Swing 多人韆鞦，另為「毛孩」設置「寵閒天地 Petopia」，讓住戶可攜同愛寵任跑任跳。