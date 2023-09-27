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地產
2023-09-27 19:15:15

屯門新盤｜飛揚夥中原推置業優惠 買家可獲贈旅遊禮券 總值6萬元

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屯門新盤｜飛揚夥中原推置業優惠 買家可獲贈旅遊禮券 總值6萬元

適逢中秋佳節及國慶臨近，中原地產特別為「飛揚」買家呈獻「迎中秋‧賀國慶」置業優惠。

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的「飛揚」已屆現樓，發展商新近開放現樓示範單位，並增設租客及專才置業優惠，成功進一步吸引置業人士的眼球。日前首度開放現樓後，參觀人流不絕，其中三房天台特色戶更成功以1,100萬元承接。適逢中秋佳節及國慶臨近，中原地產特別為「飛揚」買家呈獻「迎中秋‧賀國慶」置業優惠，由即日起至1031日，經由該行購入項目一手單位的首5名買家，即可獲贈旅遊禮券置業賀禮，每個價值12,000元，總值6萬元。

中原地產膺「飛揚」銷售總冠軍

中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩表示，「飛揚」已屆現樓，優勢盡顯，單位不設露台，間隔實用，採用傳統梗廚設計，全屋配置齊備，享開揚山海景致，加上交通便利，日後周邊發展潛力亦看高。他指，公司一直以來對「飛揚」十分重視，積極將項目推介予客戶，銷售表現出色，勇奪項目銷售總冠軍，並獲發展商嘉許確認。

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飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅約6個月。

即睇屯門新盤飛揚第1期最新資訊 (House730)

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