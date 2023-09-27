屯門新盤｜飛揚夥中原推置業優惠 買家可獲贈旅遊禮券 總值6萬元

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的「飛揚」已屆現樓，發展商新近開放現樓示範單位，並增設租客及專才置業優惠，成功進一步吸引置業人士的眼球。日前首度開放現樓後，參觀人流不絕，其中三房天台特色戶更成功以1,100萬元承接。適逢中秋佳節及國慶臨近，中原地產特別為「飛揚」買家呈獻「迎中秋‧賀國慶」置業優惠，由即日起至10月31日，經由該行購入項目一手單位的首5名買家，即可獲贈旅遊禮券置業賀禮，每個價值12,000元，總值6萬元。

中原地產膺「飛揚」銷售總冠軍

中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩表示，「飛揚」已屆現樓，優勢盡顯，單位不設露台，間隔實用，採用傳統梗廚設計，全屋配置齊備，享開揚山海景致，加上交通便利，日後周邊發展潛力亦看高。他指，公司一直以來對「飛揚」十分重視，積極將項目推介予客戶，銷售表現出色，勇奪項目銷售總冠軍，並獲發展商嘉許確認。