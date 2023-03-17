屯門新盤｜飛揚第2期預告周末加推 示位開放3小時錄逾千人次參觀

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路小欖段飛揚第2期，昨日首推88伙，以90天即供付款計劃為例，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價306.9萬元起，折實呎價11,042元，折實平均呎價12,509元。發展商今日(17日)率先開放位於尖沙咀港景匯商場的示範單位予VIP參觀，反應踴躍，據現場所見場面熱鬧，據悉，3小時已錄得逾千人次參觀。
兩房單位受歡迎
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目首張價單以「深水炸彈價」推出，引起市場極大迴響，旋即吸引大批VIP準買家今日到場參觀。大部分客人對兩房單位極為喜愛，因其間隔實用，不設露台，該示範單位展示約9呎寬的客飯廳，最大亮點是少有的梗廚設計，現時較難在同類兩房新盤中找到。
她透露，有見市場反應非常熱烈，項目鐵定於周末加推，當中包括更多兩房單位，更不排除連續2日加推單位應市。
飛揚第2期首批集中於第5座，包括51伙一房、32伙兩房及5伙三房，實用面積介乎266至722方呎。價單定價由361.1萬至1,113.1萬元，呎價介乎12,990元至16,438元。折實售價則由306.9萬至923.9萬元，折實呎價介乎11,042元至13,972元。入場單位為第5座1樓H室，實用面積266方呎，折實售價306.9萬元，呎價11,538元，以財政預算案最新首置印花稅稅率計，涉及稅款僅7,000元。
飛揚位於青山公路大欖段170號，第2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，提供400伙，單位戶型涵蓋一房、兩房及三房套，實用面積介乎263至722方呎；項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約22個月。