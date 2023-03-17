屯門新盤｜飛揚第2期預告周末加推 示位開放3小時錄逾千人次參觀

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路小欖段飛揚第2期，昨日首推88伙，以90天即供付款計劃為例，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價306.9萬元起，折實呎價11,042元，折實平均呎價12,509元。發展商今日(17日)率先開放位於尖沙咀港景匯商場的示範單位予VIP參觀，反應踴躍，據現場所見場面熱鬧，據悉，3小時已錄得逾千人次參觀。

兩房單位受歡迎

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目首張價單以「深水炸彈價」推出，引起市場極大迴響，旋即吸引大批VIP準買家今日到場參觀。大部分客人對兩房單位極為喜愛，因其間隔實用，不設露台，該示範單位展示約9呎寬的客飯廳，最大亮點是少有的梗廚設計，現時較難在同類兩房新盤中找到。

她透露，有見市場反應非常熱烈，項目鐵定於周末加推，當中包括更多兩房單位，更不排除連續2日加推單位應市。