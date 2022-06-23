屯門新盤｜NOVO LAND兩房主打佔逾半 設周末假期免費開篷巴士

焦點新盤即將登場！新鴻基地產(016)屯門兆康大型住宅項目NOVO LAND第1A期展開「軟銷」工作，新地副董事總經理雷霆稱，預計於兩周內獲批預售樓花同意書，屆時隨即推售。

近期市場有眾多新盤應市，他稱NOVO LAND與同系另一合作項目屯門飛揚各有優勢，相信兩盤銷情均理想，預計今年全年樓價有溫和升幅。

新地代理總經理陳漢麟介紹項目戶型，涵蓋開放式至四房，當中開放式及一房涉32%，料吸引年輕首置客；兩房佔51%，料主攻小家庭客；三房和四房分別佔16%及1%，料切合換樓客需求。

開篷巴士穿梭多個屯門市要點

發展商特設NOVO LAND 開篷巴士於周六至周日(25至26日)期間於屯門內行走，乘客可於V city上車乘搭，前往港鐵兆康站，沿途會經過NOVO LAND、再往屯門市中心，其後前往屯門海濱花園及屯赤隧道浩和街，乘客可下車前往打卡熱點「幻愛橋」及「港版邁亞密」，享受清爽海風及怡人海景，巴士終站為港鐵屯門站 V city。

新地會會員專屬活動時段

NOVO LAND開篷巴士特設新地會會員專屬時段，本周日(26日)下午3時至4時 45分，新地會會員由即日(23日)起至明日正午12時，只需讚好新地會「珍惜‧愛家人」Facebook專頁，並填妥網上報名表及分享與家人想參與是次活動的原因，答案獲選為最具創意的會員即有機會乘搭NOVO LAND開篷巴士，每位新地會會員可攜同最多2位親友參加，即連同會員總共3人出席活動，年滿3 歲或以上之小童作一人計算。名額有限，額滿即止。成功登記之會員將於明日通過電郵收到確認通知。