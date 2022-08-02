屯門新盤｜NOVO LAND原價加推168伙 折實價最平336萬 周六次輪開賣

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期今日(2日)加推168伙，維持60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實售價336萬元起，折實平均呎價14,392元。

新地副董事總經理雷霆表示，新價單屬原價加推，形容是「繼續輕鬆價」，同時落實次輪銷售安排，將於周六(6日)發售348伙，當中336伙以價單推售，為第4號及第5號價單所有單位；餘下12伙以招標發售，屬特色單位。項目將於周四(4日)晚上8時截票，周五(5日)進行抽籤。

新加推單位兩房最多

新地代理總經理陳漢麟稱，新加推的168伙包括38伙開放式、18伙一房、81伙兩房及31伙三房，實用面積由213至701方呎，折實售價由336萬至965.43萬元，折實呎價介乎12,996元至16,289元。以價單價計，市值約11.7億元。

最低售價單位為第1座2樓G室，面積214方呎連29方呎平台，開放式間隔，折實售價336萬元，折實呎價15,701元；另第1座2樓H室，面積213方呎連26方呎平台，開放式間隔，折實售價336萬元，折實呎價15,775元。

「 NOVO 天際泳池大宅」招標發售

至於周六價單發售的336伙，包括78伙開放式、35伙一房、165伙兩房及58伙三房，折實售價由336萬至965.43萬元，折實呎價介乎12,838元至16,289元。以價單價計，市值約23億元。招標推售的8伙，包括昨日(1日)介紹實用面積1,290方呎，連1,060方呎平台連天際私人泳池及897方呎天台的「NOVO天際泳池大宅」。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。項目預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約11個月。