屯門新盤｜NOVO LAND第三輪暫收1.2萬票 平台特色戶呎價撲近2萬

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期將於周三(10日)第三輪發售140伙，當中價單發售佔139伙，另1伙招標推售。新地代理總經理陳漢麟表示，截至昨日(7日)累收逾12,000個購樓意向登記，以價單發售139伙計，超額逾85倍，反應非常滿意，對銷售充滿信心。

陳漢麟稱，項目今日(8日)以招標形式售出Elverum第1座5樓M室，實用面積412方呎，連215方呎平台，成交價809.7684萬元，呎價19,655元，呎價屬同類戶新高，有信心未來招標推售的單位成績更見理想。

他續稱，項目特別邀請著名得獎遊樂場專家團隊Play Concept，為住客會所「NOVO Resorts」打造兩個室內主題遊樂場「Jolly Woodland奇趣仙蹤」及「Nordic Playworld北歐童樂園」。

Play Concept 精心打造 兒童天地

Play Concept創辦人區綺萍說，位處「Poolside Club」的「Jolly Woodland奇趣仙蹤」面積約700方呎，旨在為5至12歲的孩童打造一個富探索及挑戰性的大自然遊戲場地，設計靈感源自北歐夢幻北極光及北歐野外樹林的大自然環境。至於位處Garden Club的「Nordic Playworld北歐童樂園」，面積約2,200方呎，設計靈感源自北歐漁村、小船湖景和色彩繽紛的北歐小屋。

此外，「繽紛繩網陣」以冰島Puffin角嘴海雀為靈感，將角嘴海雀的形象注入遊樂場，也帶出保育的訊息，提高小朋友們關注大自然的意識。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。項目預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約11個月。