屯門新盤｜NOVO LAND第1B期首輪暫錄逾1.2萬票 V city向住戶送優惠

全新盤收票反應理想，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期將於下周三(17日)首輪開賣188伙，當中價單發售180伙，8伙招標推售。代理總經理陳漢麟表示，截至今日(15日)中午，累計錄得逾12,000票，以價單發售單位計，超額認購逾65倍；將於今晚8時截票，明日(16日)抽籤。

最快周三首輪開售後再加推單位

陳漢麟指，將視乎周三(17日)首輪銷情考慮進一步部署，不排除即晚加推新一批單位應市。他補充，該盤正門外欣寶路兩旁的巴士站新增的8條巴士路線中，提供全日服務的循環路線城巴50M已投入服務，配合小巴40號線，以及周末穿梭巴士服務，住戶可輕鬆直達同系區內旗艦購物商場V city。

NOVO Walk 目前預租率逾 70%

新地代理租務副總經理孫雅茵說，凡於本月31日或之前簽署NOVO LAND第1B期臨時買賣合約的買家，即有機會獲得價值2,800元由V city商戶所提供的禮品及購物優惠券，參與商戶包括能量健康品牌eefit、美容化妝品牌Sabon、Paul & Joe及Beauty Galleria、鞋履品牌Clarks及Skechers、人氣餐飲老虎冰室及謝謝儂，以及誠品等。

她續說，NOVO LAND自設約4.8萬方呎商場NOVO Walk，預計於2024年中啟用，目前預租率逾70%，租戶涉及特色超市Market Place、餐飲A-1 bakery及麥當勞、英藝幼稚園暨國際幼兒園、日本城等。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，分6期發展，涉14座住宅大樓，提供4,585伙；住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎的「NOVO Resorts」，配備88項設施。至於第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，涵蓋開放式至三房間隔，另設特色戶。預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。