屯門新盤｜NOVO LAND第2A期暫收500票 最快周日加推新單位

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期周二(5月30日)首推186伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價334.73萬元起，折實平均呎價13,598元，今日(2日)開始收票。新地代理總經理陳漢麟表示，截至下午4時，項目累計錄得近500票，當中不乏向隅客，預計全日可累收逾千票，預計最快於周日(4日)加推價單，並於下周初公布首張銷售安排，最快於下周末進行首輪發售。
陳漢麟稱，NOVO LAND正門外欣寶路兩旁的巴士站，其中一組新興建的優化上蓋剛剛落成，而另一組巴士站上蓋亦預計於今年内竣工，締造一個更方便及理想的候車環境；而NOVO LAND第2A期住戶入伙後，每戶可尊享優惠，以半價購買九巴月票兩張。
九龍巴士(一九三三)助理車務總監(西部)楊晉瑋補充，NOVO LAND門外乘搭現有龍運巴士A34/NA33快捷通往屯赤隧道轉車站及香港國際機場，方便於機場工作的人員、機組人員及經常往外地工幹的人士；欣寶路九巴67A全日線，由NOVO LAND途經屯門公路轉車站直達荃灣及葵芳，配合強大轉乘網絡，乘客可全日輕鬆連繫逾40條巴士線路。乘客可使用九巴月票免費乘搭龍運巴士「E、N、R、S、X」路線，更可享有二七折扣優惠乘搭「A、NA」路線，並可以優惠價乘搭龍運巴士機場線A34及NA33。
NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。