屯門新盤｜NOVO LAND第2A期次輪累收逾4800票 新地：有信心周六再沽清

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期將於周六(17日)進行次輪開售223伙，將於今日(15日)晚上8時截票。新地代理總經理陳漢麟表示，截至下午4時，項目累收逾4,800票，超額認購逾20倍，當中A組客(即大手買家)佔約兩成，預計最終有機會截收超過5,000票，反應非常理想，對周六銷售充滿信心，有信心發售單位可沽清，承接首輪銷售即日沽清表現。

對於美國暫緩加息，陳漢麟認為對樓市非常正面，而項目為買家提供「置稱心」按揭利息保障，於銀行按揭貸款首3年期間，如按揭供款的利息高於第一期供款利率或年利率3.375厘(以較高者為準)，買方可獲得當中的利息差額作補貼，總利息補貼的上限為樓價1%。

NOVO LAND特意引入「智慧管理、化繁為簡」的概念，為力臻完善，單位預先配置SmarTone Resolutions全方位智能家居平台「Smart Station 智慧中心」。SmarTone商業市場部總管梁文畧指，NOVO LAND屋苑範圍覆蓋極速5G流動網絡，全面提升網速，第2A期單位配備路由器、光纖及CAT-6網路線，客廳及房間亦配置入牆式Wi-Fi 6無線上網系統，全面提升網速、穩定度及覆蓋度，為住戶帶來全新智慧生活體驗。