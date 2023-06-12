屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪吸年輕家庭客及首置客 料周末次輪銷售

該盤昨日加推的162伙，實用面積介乎222至705方呎，涵蓋13伙開放式、16伙一房、118伙兩房，以及15伙三房。以最高15%折扣優惠計，單位折實售價由336.09萬至918.08萬元，折實呎價介乎12,830元至16,580元。入場單位為Arreso第5座5樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，折實售價336.09萬元，呎價14,121元。

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

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