屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪吸年輕家庭客及首置客 料周末次輪銷售

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期於上周六(10日)首輪推售188伙即日沽清，並於昨日(11日)加推第3號價單，涉及162伙。新地代理總經理陳漢麟表示，將於24小時內公布新一份銷售安排，預計本周末進行次輪銷售。
陳漢麟指，首輪銷售的客源分布中，年輕家庭及首次置業者較多，較年長買家多為投資者或購入三房單位的換樓客。其中不乏新票源，預計次輪銷售客源分佈與首輪分布相近。客源地區分布方面，新界區佔80%，港島及九龍合共佔20%。發展商今日播放的買家心聲精華片段中，不少買家對項目的會所及交樓質素十分吸引而入市，故對次輪銷售有信心。
該盤昨日加推的162伙，實用面積介乎222至705方呎，涵蓋13伙開放式、16伙一房、118伙兩房，以及15伙三房。以最高15%折扣優惠計，單位折實售價由336.09萬至918.08萬元，折實呎價介乎12,830元至16,580元。入場單位為Arreso第5座5樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，折實售價336.09萬元，呎價14,121元。
NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。