屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪截收5315票 超額逾27倍

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期周六(10日)首輪推售188伙，自上周五(2日)起收票，今日(8日)晚上8時截止，經核數後共接獲5,315票，超額認購逾27倍，當中包括68票為代理入票，明日(9日)進行抽籤。

該盤首輪發售單位涵蓋26伙開放式、11伙一房、133伙兩房，以及18伙三房單位。以最高15%折扣優惠計算，折實售價由334.73萬至941.46萬元，折實呎價介乎12,830元至14,775元；當中98伙折實售價低於600萬元。入場單位為Arreso第5座3樓F室，實用面積245方呎，開放式間隔，折實售價334.73萬元，呎價13,662元。

至於銷售當日共設A及B組兩個時段發售單位，每組買家只可購買1伙一房單位。A1組買家須購入1至4伙，當中最少購買1伙三房單位；A2組買家須購入2至4伙；而剩餘的單位則會於A3組時段內出售；B組買家可購入1至4伙。