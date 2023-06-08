熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-06-08 21:59:06

屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪截收5315票 超額逾27倍

分享：
屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪截收5315票 超額逾27倍

NOVO LAND第2A期周六(10日)首輪推售188伙。(資料圖片)

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A周六(10)首輪推售188，自上周五(2)起收票，今日(8)晚上8時截止，經核數後共接獲5,315票，超額認購逾27倍，當中包括68票為代理入票，明日(9)進行抽籤。

該盤首輪發售單位涵蓋26伙開放式、11伙一房、133伙兩房，以及18伙三房單位。以最高15%折扣優惠計算，折實售價由334.73萬至941.46萬元，折實呎價介乎12,830元至14,775元；當中98伙折實售價低於600萬元。入場單位為Arreso53F室，實用面積245方呎，開放式間隔，折實售價334.73萬元，呎價13,662元。

至於銷售當日共設AB組兩個時段發售單位，每組買家只可購買1伙一房單位。A1組買家須購入14伙，當中最少購買1伙三房單位；A2組買家須購入24伙；而剩餘的單位則會於A3組時段內出售；B組買家可購入14伙。

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受