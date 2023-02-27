屯門新盤｜NOVO LAND第2B期暫收逾6000票 嶄新物管團隊為住戶提供服務

陳漢麟指，入票客源方面，屯門區佔約五成，另約三成屬於新界東及新界西其他地區，餘下約兩成屬九龍及港島區，預計首輪銷情熱烈；而首輪銷售前再加推單位應市機會不大。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期於過去周末兩日 加推合共 206 伙應市 ，新地代理總經理陳漢麟表示，截至昨日(26日)晚上，項目累收逾6,000票，以目前3張價單合共352伙計算，超額認購約16倍，將於明日(28日)公布首輪銷售安排，有機會於本周末展開首輪銷售，不排除盡推售現已開價的352伙。

每方呎管理費 3.98 元 特別成立「樂活統籌團隊」

新地特意為NOVO LAND推出嶄新物業管家品牌「WeSpire」，打造「Smart Living Well」高科技生活概念，為住客提供度假式會所貼心享受及管家式貼心服務，全面提倡健康智慧生活。NOVO LAND住戶可透過專屬手機應用程式「Live e-asy」，尊享屋苑的服務體驗，而項目每方呎管理費為3.98元。

WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明稱，公司特別成立專業貼心的「樂活統籌團隊」(Community & Wellness Team)，除按住戶需要籌劃各式宴會聚會，更將引入星級教練，部分為前港隊運動員，為住戶安排各式運動訓練；又會為小住客提供輕鬆互動的STEAM學習課程等。

朱啟明續稱，公司亦積極利用科技提升住戶生活質素，七大機械人服務團隊為住戶打造智慧生活，服務職能涵蓋禮賓服務、派對娛樂、送物、侍餐、運送大型行李、保安巡邏及消毒清潔七大職能。

NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。

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