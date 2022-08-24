屯門新盤｜NOVO LAND 1B期第三輪暫超額逾34倍 邀藝術家打造藝術社區

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND 第1B期昨日(23日)落實本周六(27日)進行最後一輪大型推售，涉188伙，當中價單發售170伙，18伙以招標形式開售。

新地代理總經理陳漢麟稱，截至昨晚超過6,000票，以價單發售單位計，超額認購逾34倍；當中A組(大手客組別)佔約15%。他補充，已接獲的購樓意向登記中，約80%為向隅客。

創建藝術長廊 設 101 件藝術品

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅稱，NOVO LAND自設度假式園林住客會所NOVO Resorts，提供88項設施外，整個項目更細意將藝術融入生活，集團特意誠邀資深藝術家林旭輝為項目的藝術總監及策展人，統籌知名本地資深及年青藝術家組成強大團隊，聯手創作極多元化的藝術品，創建NOVO Resorts的藝術長廊；另屋苑範圍內設有約101件藝術品。此外，NOVO Resorts更會定期舉辦藝術導賞及教學，並提供創意工作坊，結合STEAM教育主題，從小薰陶孩子在充滿藝術環境下成長。

NOVO LAND藝術總監及策展人林旭輝稱，將為該盤創作多項畫作，其他眾多本地藝術家包括多才多藝的藝術家巢錫雄，將以多元藝術品種發掘兒童天份，視覺藝術家林雅儀(Zoie Lam)，其作品將帶出北歐式幸福快樂健康生活；藝術家李美欣aka. Messy Desk之大型壁畫，展現藝術融入生活，並培育兒童藝術教育，從小薰陶孩子在充滿藝術環境下成長。