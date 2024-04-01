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地產
2024-04-01 16:20:00

屯門疊茵庭兩房1.15萬租出 業主回報3.7厘｜二手樓租賃

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屯門疊茵庭錄兩房租賃成交，月租1.15萬元，呎租逾30元。

屯門疊茵庭錄兩房租賃成交，月租1.15萬元，呎租逾30元。

屯門茵庭最新錄租賃成交。祥益地產高級分行經理古文彬表示，日前促成茵庭3座低層H室租務，單位實用面積376方呎，屬兩房一廳設計，新租客為區內客人，鍾情屋苑鄰近鐵路站，交通方便，而且單位廳和房景觀均開揚、內櫳企理兼連部分電器，毋須大量添置傢俱便可入住；經議價後，業主願意減租300元，上述租客有感屋苑環境舒適、周邊配套齊全，遂以月租11,500元承租，平均呎租30.6元。他續稱，若以同類型單位現時銀行估價約374萬元作計算，上址單位現時租金回報率約有3.7厘。
即睇屯門疊茵庭租盤(HOUSE730)

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