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地產
2023-12-27 18:50:00

屯門聚康山莊兩房連天台特色戶 罕放兼附企裝｜有樓睇

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全屋裝修企理，大廳間隔亦實用見使。

全屋裝修企理，大廳間隔亦實用見使。

由新鴻基發展的屯門聚康山莊，毗鄰嶺南大學，位置屬依山而建，周邊綠化率極高，加上屋苑合共只有4座，居住環境相當清靜。雖然環境寧靜，但屋苑鄰近有購物商場、街市及超場等，而前往西鐵兆康站只需約10分鐘步程，日常交通和購物尚算方便。

實用率達八成 享開揚山景及市景

聚康山莊單位面積介乎500800多方呎，提供兩房至四房單位，間隔以四正實用見稱，單位實用率高達80%，而所有單位均設有露台或工作平台。是次推介的放盤單位，為一伙罕有放盤的中層兩房連天台特色戶，單位實用面積428方呎，叫價590萬元，平均每呎叫價13,785元。單位最大賣點是附設天台，由於屋苑連天台單位的數量不多，加上鮮有放盤，故更見罕有，而且單位享有開揚山景及市景，並附有企理裝修，新買家可節省不少翻新及裝修費。

客廳一邊面向山巒，空氣清新流通。 利用收納櫃分隔出大廳部分地方作為工作間，空間仍見使。 天台活動空間充足，適合放空、曬太陽及燒烤等用途。 單位有兩房，景觀開揚。 兩間睡房面積不算細，十分實用。 房間間隔四正，易於擺放傢俱。 單位景觀開揚，室內採光度高。 廚房面積頗闊大，配套仍新淨。 浴室設有大窗，衛生通爽。

放盤單位資料

物業名稱：聚康山
地址：屯門屯貴路18
發展商：新鴻基
樓齡：19
放盤單位：中層連天台戶 (物業編號：AN243808)
叫價：590萬元
實用面積：428方呎 / @13,785
間隔：兩房
單位相關資料：https://www.manyw.com/details/?284457
查詢電話：2468 2048 (祥益地產 古先生)

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