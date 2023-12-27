屯門聚康山莊兩房連天台特色戶 罕放兼附企裝｜有樓睇

由新鴻基發展的屯門聚康山莊，毗鄰嶺南大學，位置屬依山而建，周邊綠化率極高，加上屋苑合共只有4座，居住環境相當清靜。雖然環境寧靜，但屋苑鄰近有購物商場、街市及超場等，而前往西鐵兆康站只需約10分鐘步程，日常交通和購物尚算方便。

實用率達八成 享開揚山景及市景

聚康山莊單位面積介乎500至800多方呎，提供兩房至四房單位，間隔以四正實用見稱，單位實用率高達80%，而所有單位均設有露台或工作平台。是次推介的放盤單位，為一伙罕有放盤的中層兩房連天台特色戶，單位實用面積428方呎，叫價590萬元，平均每呎叫價13,785元。單位最大賣點是附設天台，由於屋苑連天台單位的數量不多，加上鮮有放盤，故更見罕有，而且單位享有開揚山景及市景，並附有企理裝修，新買家可節省不少翻新及裝修費。