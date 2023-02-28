屯門藍田新盤掀搶購潮

至於KOKO ROSSO將於明日次輪發售160伙，會德豐地產常務董事黃光耀稱，過去周末兩日市場交投上升，整體樓市氣氛向好，折實售價約600萬至900萬元的單位於財政預算案寬減首置印花稅政策下最為受惠，項目今批160伙以折實價計全數低於1,000萬元，故對次輪銷情充滿信心。

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2B期今日公布首輪銷售安排，料於周末展開首輪銷售，有機會悉數推售已開價的352伙。目前入票客源中，屯門區佔五成，另三成屬新界其他地區，餘下兩成為九龍及港島區，料首輪銷情熱烈。

一手市況暢旺，兩個全新盤收票反應理想。其中新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期暫累收逾6,000票，以目前已開價的352伙計算，超額認購約16倍，發展商預告今日公布首輪銷售安排；另會德豐地產藍田KOKO ROSSO截至昨晚6時正，累收逾5,500票，超額認購約33倍。

Bal Residence

短期內公布首輪銷售安排

麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence上周四首推56伙，並於同日對外開放示範單位及收票。麗新發展高級副總裁潘銳民指，會視乎市場需求考慮加推單位應市，料數日內會公布相關票數及首輪銷售安排；而中原地產於項目位於鯉魚門的展銷廳旁特設「Bal Residence」專門店。

佳悅加推12伙 周五開賣

由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作、中原地產獨家代理的深水埗佳悅，昨加推2號價單，涉12伙，實用面積212至289方呎，包括6伙開放式及6伙一房。以最高6%折扣優惠計，折實價368.29萬至556.76萬元，折實呎價17,372至19,674元，將於周五展開次輪銷售。該盤錄得一宗高價成交，為19樓D室一房戶，實用面積283方呎，折實價599.8萬元創項目新高；呎價21,194元，亦創項目同類戶新高。

海茵莊園本月累沽75伙

套現逾4.3億

已屆現樓的九龍建業(034)將軍澳海茵莊園昨單日錄得4宗交投，成交價457.9萬至588.3萬元，呎價18,307至22,557元；項目2月迄今累售75伙，套現逾4.3億元。

發展商乘勝追擊，加推39伙於周五發售，包括2伙開放式及37伙一房，實用面積203至321方呎，單位折實價約444.44萬至658.24萬元，折實呎價19,423至21,903元。